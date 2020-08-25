耿爽代表中國在聯合國發言 批駁美英涉疆錯誤言論（附英語發言片段）

上月履新中國常駐聯合國副代表的耿爽，24日在聯合國安理會有關恐怖行為威脅國際和平與安全問題的視訊會議上發言，闡述中方在反恐問題上的原則立場，並批駁美國和英國代表關於涉疆問題的錯誤言論。

耿爽履新中國常駐聯合國副代表（附「精句」片）

耿爽表示，中方堅決反對美國、英國代表對中國的無端指責，其言論毫無新意，毫無根據，極其荒謬。

恐怖主義是我們的共同敵人，恐怖分子沒有好壞之分。中方堅決反對將反恐問題政治化，堅決反對在反恐中奉行雙重標準。

耿爽強調，新疆事務純屬中國內政，根本不是宗教或人權問題，而是反恐和反極端主義問題。新疆採取的一系列預防性反恐和去極端化措施，完全符合安理會反恐決議、《聯合國全球反恐戰略》和《防止暴力極端主義行動計劃》的要求。這些措施受到新疆人民廣泛歡迎，取得積極效果。

耿爽並指出，過去3年多來，新疆沒有發生一宗暴恐活動。2018年底以來，70多個不同國家團組相繼訪問新疆，親眼看到新疆的穩定、繁榮和發展，普遍認為反恐和去極端化政策為此提供了基礎。

美方選擇無視基本事實，重複基於謊言的論調，抹黑新疆的反恐和去極端化努力。

耿爽敦促美方「認真傾聽國際社會的正義聲音」，尊重事實，放下偏執心態和雙重標準，停止以人權問題為藉口干涉中國內政。

如果美方真正關注人權問題，應該從自己做起，首先保護好美國人民的人權，全力應對新冠疫情，保護美國人民的生命安全和身體健康。

耿爽又提到，英國再次盲目追隨美國，在安理會無端指責中國，中方對此予以拒絕。英方說法毫無事實根據，暴露出嚴重的虛偽性和雙重標準，敦促英方正視自身問題，停止干涉中國內政。

此前，美國與中國先後就涉疆問題制裁對方官員、企業或組織，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明批評中國治疆政策，呼籲各國加入譴責；中國外交部則指美方行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方堅決反對，並予以強烈譴責。

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責任編輯：馬佩君

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