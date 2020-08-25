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美軍機闖中國演習禁飛區 國防部：赤裸裸的挑釁行動

國情動向 23:10 2020/08/25

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中美軍事角力持續升溫，劍拔弩張之際，中國國防部消息，美軍U-2高空偵察機，今日（25日），擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。

國防部新聞發言人吳謙表示，美方此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

美軍U-2高空偵察機，外號「蛟龍夫人」，是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機，能不分晝夜於7萬英尺高空執行全天候偵察任務。

中國國防部未交代美軍U-2高空偵察機的具體位置，不過山東海事局曾於8月20日發布消息稱，解放軍將在8月22日12時至26日12時在黃海青島至連雲港以東海域組織重大軍事活動；唐山海事局8月21日消息，8月24日0時至9月30日24時，渤海部分海域執行實彈射擊活動。

中國國防部消息，美軍U-2高空偵察機，25日擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。（網上圖片）

中美兩國國防部長早前曾通話，達成保持溝通、管控分歧共識，被認為是釋放積極溫和訊號。惟美國海空軍持續加強在南海、台灣海峽和東海地區的軍事活動，包括派雙航母戰鬥群赴南海軍演。

解放軍則於近日宣布，將在未來一個月內陸續在渤海、黃海、東海和南海4海域舉行軍演。分析人士指，這是最近一個多月以來，中美在太平洋西部海域的軍事對峙中，中方採取規模最大的一次軍事動作。

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責任編輯：馬佩君

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