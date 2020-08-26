【中美角力】特朗普避談大陸倘對台動武：他們知我會怎做（有片）

▲ 【中美角力】特朗普避談大陸倘對台動武：他們知我會怎做

美國總統特朗普當地時間周一獲共和黨提名角逐連任，他在共和黨全國代表大會登場前接受媒體訪問時表示，拒絕直接回應中國大陸一旦對台灣動武，美國如何應對，但稱中國「知道我會怎麼做」。

特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）「下一次革命（The Next Revolution）」節目主持人希爾頓（Steve Hilton）專訪。

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希爾頓提到，過去美國政府曾對台灣抱持各種不同態度，出於科技與經濟因素，現在台灣似乎愈來愈重要，台灣有家公司是全球半導體業龍頭（指台積電），關係到全球產業。

特朗普：台積電就快來美國設廠

對此，特朗普回應，「他們就要來我國（美國）（設廠）了」。

希爾頓接著提問，若中國大陸試圖對台灣動武，或是實質掌控台灣及其重要產業，特朗普會不會輕輕放過。

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特朗普則回答，「我認為這裡不適合談此事，但中國知道我會怎麼做。中國知道」。

「我認為這樣談論此事不合適。我不想說是的，我會這樣做或不這樣做。這不是適合談論此事的地方。這是非常大的主題」，他稱，「這是影響非常大的主題，但我認為中國了解我會做什麼」。

台積電5月15日已宣布，有意在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採用5納米製程，預計2021年動工、2024年量產，總投資金額約120億美元。

「對美國經濟與中國脫鉤持開放態度」

除了台海問題，特朗普也在專訪中說，他對美國經濟完全與中國脫鉤持開放態度。

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特朗普表示：「沒有一個國家比中國更會敲詐我們。…我們損失數十億、數千億美元。我們沒從中國得到任何東西。…我們什麼都沒拿到，只是在損失金錢」。

特朗普還把自己強硬抗中的作風與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）對比，他警告，如果拜登勝選，中國將「掌握」美國。

▲美國總統特朗普23日接受霍士新聞專訪，主持人提問若中國試圖對台灣動武，或是實質掌控台灣及其重要產業，特朗普會不會輕輕放過。（約8分32秒處）

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責任編輯：鄧國強

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