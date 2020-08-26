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「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱

國情動向 10:28 2020/08/26

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【中美角力】美國防長埃斯珀：五角大樓準備好全面迎戰中國

中美關係劍拔弩張之際，美國國防部長埃斯珀撰文，大肆批評中國共產黨和解放軍體制。埃斯珀又揚言，五角大樓（美國國防部）已經準備好，在所有領域上迎戰中國。中國專家表示，埃斯珀攻擊中國執政黨和軍隊，這兩個保障中國國家穩定的基石，針對性很強，也「非常惡毒」。

美國防長埃斯珀（Mark Esper）日前在《華爾街日報》撰文，開首即提到，中國國家主席習近平在月初解放軍建軍93周年談話稱，要將解放軍建成世界一流軍事力量。埃斯珀宣稱，習近平此言顯示全球競爭已進入新時代，而這是「自由開放」國際秩序與北京樹立威權體制的較量。

埃斯珀又針對中國軍隊體制加以攻擊。他雖然大字標題稱美國準備好跟中國對抗，卻指解放軍「不是為中國服務」，而是為中國共產黨這政治實體服務。「所有尋求繁榮穩定、自由開放秩序的國家，都要小心考慮解放軍提出的接觸、訓練和技術交流。」

美軍機闖中國演習禁飛區 國防部：赤裸裸的挑釁行動

埃斯珀指出，美國國防部正加快調整國防戰略，將美國軍隊現代化，並使之適應以中國作為首要焦點的大國競爭。他為此列出3點：

（1）美軍要在所有領域，包括空中、陸上、海洋、網絡，具備與中國較量、威懾中國、戰勝中國的能力。五角大樓正投資高超音速武器、5G通訊、防空反導一體化系統、人工智能等改變遊戲規則的科技。

（2）美軍要擴充和鞏固盟友網絡，以此對解放軍等對手形成不對稱優勢。

（3）美國國防部要繼續豐富全球夥伴的軍事能力，以此干擾中國共產黨的影響。

埃斯珀宣稱，美國代表自由和開放的全球制度，「所有國家都能在接受這套價值和規則下繁榮」。他又表示，自己本周會前往夏威夷、帕勞及關島，與區內領導人面對面和視像對話，傳遞他們必須跟中共對抗的信息。

美日東海今年最大規模軍演 日媒：牽制解放軍

對於埃斯珀言論，內地《環球時報》引述外交學院國際關係研究所教授李海東表示，埃斯珀再次重複了美國主流對華政策一以貫之的策略，即攻擊中國的執政黨和軍隊，這兩個保障中國國家穩定的基石，針對性很強，也非常惡毒。

李海東認為，埃斯珀署名文章的表態，與他7月表示期待年內訪華並無矛盾。李海東指出，埃斯珀早前傳遞的信息是，美國雖然想在安全領域搞分割和對抗，但目前並不想直接攤牌，因此在南海局勢緊張下需要和中方一起管控危機，避免爆發熱戰。

但李海東直言，美國希望以長期軍事較量，塑造全球格局甚至讓中國窒息的長期戰略目標，並沒有改變。

中美防長通話 凸顯軍方罕成安全閥

中美防長通話個半鐘 官媒：釋積極信號 不能軍事衝突

美軍「遠征軍」姿態增駐中國周邊 中美開戰風險陡增

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責任編輯：連兆鋒

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