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【中美貿易協議】白宮唱好首階段協議落實 美大選前華貿易商仍買貨

經濟脈搏 10:37 2020/08/26

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美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱，中美首階段貿易協議進展良好。對華立場鷹派的他向記者表示，首階段貿易協議正得到落實並且進展良好，指中國正採購之前承諾購買的玉米、大豆、豬肉和牛肉。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受電視台訪問時則稱，特朗普政府對中國正在落實中美第一階段貿易協議感到滿意，又指中國正在購買更多美國農產品將有助美國就業增長。

白宮唱好首階段協議落實 美大選前華貿易商仍買貨

庫德洛說中美上日的會談進行到相當順利，而關注重點正轉向知識產權和強制技術轉讓等問題上。中美高級別貿易代表本港時間周二早上舉行貿易協議評估會談，貿易協議評估會談後，中國進口商購買更多美國大豆和玉米。

【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」

【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革  特朗普提高了叫價？

美國農業部同日公布，中國進口商購買更多美國農產品。根據農業部的每日銷售報告，中國進口商採購40.8萬公噸玉米和20.4萬公噸大豆，全部於9月1日開始的2020-21營銷年度付運。今次是中方近一個月以來單日最大宗的玉米訂單。

另一方面，一家中國國有企業的農產品貿易商對路透表示，至少在大選之前將繼續購買美國商品。諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）研究主管Sushant Gupta預計，中國今年下半年將進口更多的美國液化石油氣、丙烷和乙烷，以緩解石化原料的短缺，但預計無法增加足夠多的美國原油進口，讓第一階段目標得以實現。

根據雙方簽署的第一階段貿易協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品，不過，盡管最近加大了對包括大豆在內的美國農產品的購買力度，但中國距離實現這一承諾仍非常遙遠。

【中美貿易協議】中美會談與否未明確 臨近大選存變數？

【中美貿易協議】是否以會談評估中美首階段協議？中美說法不一

【中美貿易協議】白宮顧問庫德洛：美國相信中國正在履行承諾

【中美貿易協議】商務部：中美將於近日對話 美媒稱檢視首階段協議落實

責任編輯：游昊雲

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