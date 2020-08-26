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【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼

國情動向 10:42 2020/08/26

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類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）再次成為中美角力焦點，美國財​​政部當地時間周二（25日）對一名中國化學專家實施制裁，指控其向美國販賣芬太尼；將凍結其美國資產及駐香港公司，並且禁止美國人和他們進行交易。

美國財政部在一份聲明中稱，化學專家兼化學製品供應商張濤濤（Taotao Zhang，音譯）向美國販運非法合成鴉片類藥劑。財政部同時把張濤濤擔任董事的香港科技公司聯升科技集團（Allyrise Technology Group）列入黑名單，並指控這家公司是其進行財務交易的幌子公司。

美國總統特朗普在去年中美貿易談判期間，多次指摘中國對美輸出芬太尼。

芬太尼在美濫用嚴重，美國官員表示，中國是非法芬太尼的主要來源地。美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，中國國家主席習近平沒有兌現幫助遏制芬太尼流往美國的承諾，​​中國對此予以否認，稱中方向來言出必行，已對芬太尼類物質實行整類列管。

美國財政部副部長穆奇尼奇（Justin Muzinich）稱，美國仍致力於打擊販運芬太尼這一致命藥物的個人，來保護脆弱的美國人。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在另一份聲明中呼籲北京加大力度規範化學品行業，減少有關化學品流入國際黑市，「美國繼續尋求與中國合作，應對這一供應鏈威脅。」

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責任編輯：馬佩君

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