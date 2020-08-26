華大基因測試盒出問題　瑞典3700人誤判新冠肺炎陽性

▲ 華大基因檢測盒出問題 瑞典3700人誤判新冠肺炎「陽性」

路透社報道，瑞典公共衛生局星期二（25日）說，由於來自中國的一款華大基因（深：300676）新冠肺炎病毒測試套裝（俗稱測試盒）有缺陷，瑞典有大約3700人被錯誤地告知染上了新冠病毒。

瑞典公共衛生局說，華大基因公司（BGI Genomics）生產並分銷全球的「抗原聚合酶連鎖反應（PCR）」檢測套裝，今年3月至8月用於瑞典民眾在家自我檢測，而出現「假陽性」結果的受測者多數是病徵輕微及沒有病徵的人。

今年3至8月 用於當地民眾在家自我檢測

瑞典方面稱，檢測套裝不能分辨出受測者究竟是病毒量極低，還是沒有感染病毒（陰性），並指華大必需要改善試劑表現。

【新冠肺炎疫苗】打中國疫苗感覺如何？試驗者曝光細節

【新冠肺炎疫苗】新冠肺炎曾現「輕症版」變種 對疫苗研製有啟示

瑞典公共衛生局微生物分部主任卡琳·泰格馬克·威塞爾說，「該供應商必須調整性能，這是使用該測試所必須的」。她還說，這種試劑盒被廣泛出口到其它國家。

華大基因的新冠病毒試劑盒今年3月從美國當局獲得了緊急使用批准，世界衛生組織今年5月將其列入緊急使用清單。

評估測試的瑞典實驗室不得不調整他們的方法。瑞典公共衛生局無法說明使用這種試劑盒做了多少測試，但似乎只涉及病毒含量很低的少數案例。

【新冠肺炎疫苗】多種疫苗怎樣分 各國研發進度如何？

【新冠肺炎疫苗】2針不用千元 國藥集團疫苗年底上市

【新冠肺炎疫苗】中國標準曝光：新冠疫苗保護期不能少於半年

【新冠肺炎疫苗】急不來！中國新冠疫苗要等多3個月才誕生

【新冠肺炎疫苗】歷時7個月 一文看懂康希諾疫苗研發及試驗歷程

【新冠肺炎疫苗】康希諾從小公司變疫苗先鋒 4大海歸創奇跡

【新冠肺炎疫苗】中國首款新冠疫苗專利誕生 康希諾研發

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道