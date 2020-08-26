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華大基因測試盒出問題　瑞典3700人誤判新冠肺炎陽性

社會熱點 11:56 2020/08/26

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華大基因檢測盒出問題　瑞典3700人誤判新冠肺炎「陽性」

路透社報道，瑞典公共衛生局星期二（25日）說，由於來自中國的一款華大基因（深：300676）新冠肺炎病毒測試套裝（俗稱測試盒）有缺陷，瑞典有大約3700人被錯誤地告知染上了新冠病毒。

瑞典公共衛生局說，華大基因公司（BGI Genomics）生產並分銷全球的「抗原聚合酶連鎖反應（PCR）」檢測套裝，今年3月至8月用於瑞典民眾在家自我檢測，而出現「假陽性」結果的受測者多數是病徵輕微及沒有病徵的人。

今年3至8月  用於當地民眾在家自我檢測

瑞典方面稱，檢測套裝不能分辨出受測者究竟是病毒量極低，還是沒有感染病毒（陰性），並指華大必需要改善試劑表現。

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瑞典公共衛生局微生物分部主任卡琳·泰格馬克·威塞爾說，「該供應商必須調整性能，這是使用該測試所必須的」。她還說，這種試劑盒被廣泛出口到其它國家。

華大基因的新冠病毒試劑盒今年3月從美國當局獲得了緊急使用批准，世界衛生組織今年5月將其列入緊急使用清單。

評估測試的瑞典實驗室不得不調整他們的方法。瑞典公共衛生局無法說明使用這種試劑盒做了多少測試，但似乎只涉及病毒含量很低的少數案例。

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責任編輯：鄧國強

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