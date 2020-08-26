【王毅訪歐】意大利無視美國警告 稱中國關鍵戰略夥伴

中美關係持續緊張之際，國務委員兼外長王毅在新冠肺炎疫情緩解後首次出訪，針對歐洲五國正式訪問。在首站意大利，外長迪馬約表示，意大利和中國需要建立更緊密的關係，雙方討論如何從經濟和產業的角度重新啟動戰略夥伴關係。

在美國多次批評中國經濟野心，並向盟友發出警告的背景下，意方的表態恐與美國產生分歧。

▲ 國務委員兼外長王毅與意大利外長迪馬約舉行會談，推動雙邊關係取得新進展。（新華社圖片）

迪馬約周二（25日）與到訪的王毅舉行會談後，發表上述講話，他形容「這是一次富有成果的會議」，雙方討論了如何從經濟和產業的角度重新啟動戰略夥伴關係。

意大利去年與中國簽署一系列協議，成為首個加入中國「一帶一路」倡議的西方主要經濟體。對於特朗普政府針對華為實施限制，意大利還沒有加入到美國的行列，迪馬約在講話中也沒有提到該公司。

王毅：發動「新冷戰」是開歷史的倒車

王毅表示，以意大利作為歐洲之行第一站，展示了中意關係在中國外交中的重要性，體現中方對中歐關係的高度重視。此訪是中意團結抗疫的繼續，也是後疫情時代深化兩國合作的開始，強調中意互幫互助無關政治，不摻私利。

王毅重申，中方無意搞什麼「新冷戰」，更堅決反對有關炒作。聲稱發動「新冷戰」是要開歷史的倒車，是為一己私利服務，是要綁架世界各國人民。這一企圖嚴重違背時代發展潮流，相信各國都不會贊同，都將共同反對任何人想把這個世界拉回到「叢林法則」。

▲ 王毅批評，發動「新冷戰」是要開歷史的倒車。（新華社圖片）

今年是中意建交50周年，王毅說，兩國要乘勢而上，推動雙邊關係取得新進展。中方讚賞意方堅持一個中國原則，在涉及中方核心利益和重大關切問題上給予理解和支持，中方也將一如既往支持意方在歐盟和國際及地區事務中發揮更大作用。雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

迪馬約亦表示，已經向王毅提出了香港的問題，稱香港公民的權利和自由必須得到尊重。

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責任編輯：馬佩君

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