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【中加關係】中加外長會談 孟晚舟案仍無解

國情動向 12:03 2020/08/26

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中國國務委員兼外交部長王毅，周二（25日）前往歐洲展開正式訪問，並在羅馬會見了加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）。王毅在會談中表示，由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難，希望加方拿出獨立自主國家的姿態，消除當前影響中加關係发展的主要障礙。

與此同時， 周二公布的法院文件顯示，加拿大一家法院駁回了華為首席財務官孟晚舟要求公布更多與她2018年被捕相關文件的請求。

王毅冀加方儘快作出決斷

據中國外交部官網發布中加外長會談內容，王毅表示，今年是中加建交50周年，50年前加拿大領導人排除外部干擾，頂住各方壓力，實現和中國建交，邁出了正確的一步。中加之間沒有歷史糾葛，也沒有現實利害沖突，但由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難。解鈴還須系鈴人，加方對此要有正確認識。希望加方拿出獨立自主國家的姿態，儘快作出決斷，消除當前影響中加關係发展的主要障礙。

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外交部稱，商鵬飛表示，過去50年加中關係取得長足发展。加方願繼承前輩打下的基礎，本著相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法，推動加中關係不斷向前发展。

另據商鵬飛在推特發布的內容，二人於會談中還提及全球合作對抗新冠肺炎的重要性，包括研發疫苗，商鵬飛還敦促中方釋放兩名在中國被拘留的加拿大公民。

加拿大法院拒絕公布更多文件

至於孟晚舟一案，周二公布的法院文件顯示，加拿大一家法院駁回了孟晚舟要求公布更多與她2018年被捕相關文件的請求。

此前，孟晚舟的律師已要求加拿大政府提供更多與她被捕有關的文件，希望能夠支持其關於加拿大當局在拘捕過程中濫用司法權力的主張。

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儘管加拿大方面公布了孟晚舟和她的團隊要求的一些文件，該國司法部長的代表律師拒絕公布所有文件，聲稱如果全部公布，部分文件會危及國家安全。一名聯邦法官同意加拿大政府律師的意見，認為所要求的信息與孟晚舟的被捕無關。

責任編輯：尹航

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