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【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」

國情動向 12:14 2020/08/26

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【中美華為5G科技戰】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷入煉獄」

中美5G科技戰白熱化，美國大力打擊華為晶片（芯片）供應，影響不限於中國，美國盟友同樣承受衝擊。中國外長王毅訪問歐洲之行，華為向歐洲國家設備供應是否穩定，預料成為話題。時政網站Politico Europe形容，美國向華為最新一輪密集開火後，歐洲5G網絡建設大計正陷於煉獄（in limbo）。

美國特朗普政府月中進一步收緊對華為限制，禁止全球企業以美國科技向華為及其子企供應晶片。分析預期，華為庫存有可能在明年初用盡。華為亦坦言，歐洲與全球客戶可能受到影響。

有別於美國明顯與華為為敵，歐洲對華為態度至今含糊。歐盟雖然同意應該減少依賴中國5G網絡設備，但歐盟各國對具體應該採取甚麼措施，意見並不相同。捷克、波蘭等中東歐國家立場較為貼近美國，而法國則較為溫和，主張未來多年逐步減用華為；德國、西班牙更未有明確立場。

印度正移除華為設備 業界：真的結束了

歐洲現時是華為一大客戶，歐洲4G網絡在很大程度上都採用華為設備。市場調研公司Strand Consulting近日報告指出，所有歐盟之中，只有斯洛文尼亞一國與華為沒有現存合約。

智庫「歐洲對外關係委員會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）高級政策研究員厄特爾（Janka Oertel）表示，美國舉動對包括歐洲的華為所有客戶，尤其是德國，都有顯著衝擊。她指，企業有一定庫存可以維持生意數個月，而美國政策也有可能改變，但假如華為無法繼續供應服務，則會對客戶構成嚴重經濟風險。

非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為

歐洲最大電訊商德國電訊（Deutsche Telekom）去年與華為簽約時，已為此情景做準備。協議規定，華為會建立元件庫存，並於面臨短缺時給予德國電訊優先取用權，以保障服務穩定。除了德國，德國電訊在奧地利、克羅地亞、捷克、荷蘭及波蘭的網絡，都有使用華為設備。

西班牙Telefónica、法國Orange、英國Vodafone業務同樣遍及歐洲多國，並有使用華為設備營運網絡。

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

現在這些電訊商都陷入兩難，需要研究要否在5G時代繼續與華為合作，還是以供應鏈風險較低的電訊設備商取而代之。換句話說，美國打擊華為已間接傷及歐洲，歐洲5G網絡建設可能因此延誤並要付上額外成本，歐洲經濟更可能因此進一步落後於對手。

即使部分歐洲國家或會希望，拜登當選美國總統的話可能放寬對華為限制，但美國對華強硬政策獲得國會兩黨支持下，拜登政府會否這樣幹，無人可以說得準。

台積電跨代計劃首曝光：2納米晶片廠設新竹

華為啟動南泥灣項目、塔山計劃 能抗美封殺？

美辣手切斷華為晶片供應 「誤傷」南韓經濟

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責任編輯：連兆鋒

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