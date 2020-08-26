【新冠肺炎疫苗】內媒專訪金冬雁：我們該降低對疫苗期望

香港日前傳出全球首例新冠肺炎康復者二次感染病例。香港大學生物醫學學院教授金冬雁接受內地「澎湃新聞」專訪時表示，這顯示人類可能沒有辦法短期內清除新冠病毒，直言「我們該降低對疫苗期望」。

金冬雁說，「它（新冠病毒）有可能變成和引起普通感冒的冠狀病毒一樣，不需要其他的動物宿主，在人體裡面常年流轉、自然循環。」他指出，或許我們應該把對疫苗的期待降低。

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香港大學微生物學系團隊本月24日發布一項研究成果，證實了全球首例新冠肺炎康復者二次感染病例，金冬雁與該團隊有研究合作。

香港出現個案 患者短期內2次的確診

金冬雁稱，病毒分類學研究顯示，該名患者第一次感染的病毒株是3-4月在美國或英國收集到的病毒株的「近親」，第二次感染的病毒株則與7-8月在瑞士和英國收集到的病毒株最為接近。

該患者再度確診後，入院時已檢測不出其體內有抗體，因此研究團隊最終確定其為康復後再次受到感染，而非「復陽」。

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金冬雁解釋稱，「復陽」是指留存在人體內的新冠病毒一直都沒有被清除或清除乾淨。多數情況下，這些病毒已沒有活性，多為病毒的基因碎片。

「所以現在對復陽最接近的一種解釋，就是機體在恢復期清除一些被病毒損害了的細胞的時候，病毒的基因（核酸）被集體免疫攻擊後的碎片被檢測出來了。」

金冬雁表示，這次確認二次感染新冠的患者，其第一次被感染的病毒細胞已經被完全清除，繼而再次感染了不同病毒毒株的新冠病毒。這就屬於第二次感染，而不是復陽。

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他指出，患者的第二次感染有兩個明顯特徵，一是具有無症狀特點，但仍有傳染性，另一個則是其傳染窗口期縮短了。

免疫期短 疫苗效用未必很大？

金冬雁指出，若不是該名患者在入境普篩時被檢測出呈陽性，沒有人會發現他再次感染了新冠肺炎。

這是因為上次感染後的免疫記憶還在，新冠病毒可以進入人體，但沒有進入其肺部，顯現出症狀。該患者二次感染後，病毒主要出現在鼻腔，肺部和呼吸道氣管幾乎沒有檢測到病毒。

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正因如此，患者若打噴嚏，就可能就將高濃度的新冠病毒傳播出去。

今年6月，重慶醫科大學研究人員在國際醫學期刊發表的一項研究曾指出，在新冠病毒無症狀感染者、輕症患者恢復期，免疫抗體普遍會在2至3個月內顯著下降。德國一項研究也顯示，患者痊癒後仍有可能再次感染新冠病毒。

金冬雁因此認為，這次二次確診的無症狀患者給了我們很大的啟示。「疫苗實際上可能不能防止再次感染，特別是完全防止再次感染，這可能做不到」。

或許我們應該把對疫苗的期待降低。

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不過，金冬雁也表示，如果打疫苗或一些經初次感染的人在下次被感染時，不會再表現出任何症狀，也就達到我們接種疫苗的效果，亦即防止重症患者的出現。

【知識庫：金冬雁是誰？】 金冬雁是香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授，師從中國分子病毒學的先驅侯雲德教授，在北京病毒基因工程國家重點實驗室攻讀博士，其後於美國國家衞生研究院國家過敏及傳染病研究所跟隨蔣觀德博士從事博士後研究。 金冬雁主要研究病毒與腫瘤的分子生物學，在病毒致病原理及病毒與宿主相互作用研究上，在國際間取得多項開創性及突破性的成果。 另外，金是多本國際學術期刊的編委，也是美洲華人生物科學學會會刊《細胞與生物科學》的副主編。

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責任編輯：鄧國強

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