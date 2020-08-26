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【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心

國情動向 13:33 2020/08/26

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中美已從貿易戰打到外交戰，其中，美國國務卿蓬佩奧頻出訪盟國，討論應對中國挑戰。官媒《新京報》刊登評論文章，稱蓬佩奧本周匆匆開始對中東四國的外交訪問，被很多人視作「最奇特的外交旅行」，當中的奇特和反常，凸顯蓬佩奧冀以外交成果，為美國總統特朗普競選連任拉票的私心。

蓬佩奧本周突然展開對中東四國的外交訪問（蓬佩奧Twitter圖片）

文章指出，蓬佩奧此次訪問有幾個奇特和反常之處：

1、訪問似乎是匆忙拍板

這次訪問似乎是匆忙拍板的。美國國務院的首次披露居然是在8月23日，僅比蓬佩奧專機起飛早兩小時左右，且並未舉行新聞發布會。這確實很罕見，而且外界最初只知道蓬佩奧要訪問以色列、蘇丹、巴林和阿聯酋，卻不知道其訪問的依次順序，及具體行程。

2、沒有安排新聞發布會

其次，蓬佩奧此次訪問是正式、公開的外交訪問，按國際慣例，這樣的訪問應有大量記者隨行。但據多家國際媒體證實，此次隨蓬佩奧一行前往中東的媒體人只有一位，此人是美國媒體人中為數不多的跟特朗普保持親密關係的一個。不僅如此，美國國務院官員表示，此行期間「將不舉行任何新聞發布會」。

「這種奇特的畫風，在社交媒體上被許多人調侃不像國務卿，倒像中情局局長出訪中東（蓬佩奧曾任中情局局長）。」

3、隔空出席共和黨大會

儘管連「標配」的新聞發布會都不打算召開，蓬佩奧卻早早定下了一場「直播帶貨」——在美國時間8月25日晚的美國共和黨大會以視頻形式發言，「凸顯特朗普政府的外交功績」。不過，根據聯邦規定，除總統外，任何內閣成員都不能在黨派大會上公開發言，以免被指「將外交政策和國內政治混為一談」。美國政治史學家紛指，此前從未有國務卿打破此慣例。

蓬佩奧已轉抵巴林訪問（蓬佩奧Twitter圖片）

文章認為，任何奇特和反常都必然是有理由的——大選年的美國政治尤其如此。蓬佩奧之所以選擇在8月23日匆匆出發，是因為再早安排不過來，再晚就沒意義，「必須拿出雪中送炭的力度，才能為特朗普競選連任增一分熱、發一分光」。

蓬佩奧此行的目的，是凸顯特朗普的外交成果，而外交是特朗普政府公認的短板。最可誇耀的「成果」，莫過於為以色列「助拳」節節勝利，包括促使阿拉伯國家阿聯酋和以色列實現了外交關係正常化。 

或打錯算盤　招美國猶太選民反感

不過，文章認為出訪結果也可能很「奇特」：藉以色列討好選民反而可能招致反感。文章稱，蓬佩奧出訪的核心目的是助選，通過袒護以色列吸引傳統上更親民主黨的猶太人群體。但很多人已指出，美國猶太人的主流是主張全球化、自由化，普遍不喜歡極右的利庫德集團和現任總理內塔尼亞胡。

特朗普聽從自己女婿、右翼猶太人庫什納的策劃，對內塔尼亞胡不惜血本百般扶持，在美國猶太人中並未得到一致認同，借以色列題目助選，可能引起不少美國選民的反感。

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責任編輯：馬佩君

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