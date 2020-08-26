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美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

國情動向 14:10 2020/08/26

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美軍U-2偵察機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

中美關係緊張再添火頭。美軍偵察機闖入中國解放軍實彈演習海域上方禁飛區域，中國國防部狠批美國赤裸裸挑釁，極易引發誤判甚至造成海空意外。有中國專家表示，美軍近日不斷在中國周邊製造事端，不斷增加中美軍方擦槍走火風險，假如導致不測事件，後果必由美國全部承擔。該專家警告，美國莫將美軍軍人埋葬在異國他鄉而後悔。

中國國防部周二（25日）晚上發佈消息，表示美軍一架U-2高空偵察機，於當日擅自闖入，解放軍北部戰區實彈演習禁飛區空域。

國防部發言人吳謙指出，美機嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。吳謙稱，中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護地區和平穩定。

國防部未有交代事件發生具體位置，而山東海事局早前則公佈，黃海青島至連雲港以東海域，8月22至26日會舉行重大軍事活動，所有民船期間不得進入該海域。山東省屬解放軍北部戰區範圍。

「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱

專家：演習劃禁區合情合理 美軍也如此

《環球時報》引述一匿名專家表示，軍隊演習時劃定和宣佈禁飛區，旨在為了避免危險事件以至悲劇發生，這是世界各國軍隊通行做法，合理合規，美軍亦有這樣做。

該專家稱，今次美軍偵察機無視中國軍方禁飛區，恣意妄行，充分暴露了美軍方蓄意挑釁中國的險惡用心，這種行徑極其危險，也是對自身安全的不負責任，置美國軍人生命安全於不顧。

美軍偵查機飛越巴士海峽 一周3次現蹤

「若生不測 責任由美國全部承擔」

他續指，近一段時間以來，美軍不斷在中國周邊製造事端，從南海到台灣海峽，從東海到黃海，不斷派艦機抵近偵察或越界行動，不斷挑釁中國的領土主權，不斷增加中美軍方差槍走火的概率，如因此產生誤解誤判而導致不測事件，必然由美國承擔全部責任。

該專家更警告，美國軍方不要低估解放軍維護國家安全的能力，不要懷疑解放軍堅決捍衛中國主權的決心，懸崖勒馬是正道，莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔。

美軍商務機改裝軍機 無標識抵近偵察中國浙江

《環球時報》也引述另一位相關人士表示，美軍機闖進實彈演習區，相當於是一個活靶子，假如真要是由於美方進入演習區域而發生了誤擊誤傷事件，只能是美軍人員自認倒霉。他指，中方以外交渠道向美方嚴正交涉，體現了中方負責任的態度，說明中方表現出最大限度克制。

美國空軍U-2高空偵察機外號「蛟龍夫人」（Dragon Lady），飛行高度可達7萬呎。U-2是冷戰初期產物，並曾由美國中情局用於收集蘇聯、中國等地情報。但隨住防空導彈、人造衛星技術發展，U-2偵察機在冷戰中後期已開始式微。美國大約10年前已提出讓U-2退役，但計劃至今受到多番推遲。

美軍艦首通過台海中線以西 解放軍全程監視

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美軍機闖中國演習區 國防部：赤裸裸的挑釁行動

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責任編輯：連兆鋒

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