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央視直播深圳特區成立40周年　見證漁村變「中國矽谷」（附直播連結）

經濟脈搏 13:59 2020/08/26

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深圳經濟特區今天踏入成立40周年，這個邊陲之地經過數十年發展，至今已成國際知名的創新科技中心、有人更形容這裡是中國的矽谷。中央媒體展開馬拉松式直播，慶祝深圳特區40歲「生辰」。

1980年8月26日，第五屆全國人大常委會第15次會議決定，批准《廣東省經濟特區條例》，宣布在廣東省的深圳、珠海、汕頭，以及福建省的廈門四市分別劃出一定區域，設置經濟特區。

深圳GDP由不足2億元 增至2萬6000億元人幣

其中，深圳被形容為發展最成功的經濟特區，。經過40年的發展，深圳由小漁村擠身全國一線城市，本地生產總值由每年不足2億元（人民幣，下同），增至去年超過2萬6000億元，產值被指或超越香港，當年人均GDP由600多元，至去年突破20萬元。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，過去10多年，深圳有頗大變化，大力發展創新科技，華為及中興等科技公司落戶當地。

中央電視台今天（26日）早上開始，啟動【直播！#讀懂深圳40年#】的直播，稍早前曾回顧了深圳的40年發展。

官方稍後會否在深圳舉行特區成立40周年儀式，並由此直播，即將會有答案。

【央視直播連結：https://bit.ly/2EkGSeu】

而人民日報與深圳衛視一起，在昨天（25日開始）直播「40小時讀懂#深圳特區40年#」，介紹深圳的發展。

【人民日報直播連結：https://bit.ly/34A05Dl】

責任編輯：鄧國強

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