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【新冠肺炎疫苗】香港現全球首宗二次感染　內地專家仍信疫苗有效

社會熱點 18:18 2020/08/26

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香港一名4月時康復出院的新冠肺炎患者，在前往外地旅行返港後接受測試，結果再對病毒呈陽性反應。香港大學微生物學系發現，案例確認是全球首宗的「二次感染」病例。中國疾控中心首席流行病學專家吳尊友回應指，這反映病毒抗體本身或會衰減，並且速度比想像中快。另一名內地專家卻指，抗體衰減不代表疫苗沒用。

吳尊友指，並非所有感染傳染病後所產生的抗體，都會有終身保護效果，抗體是會逐漸減少。香港的病例雖然從病毒株基因序列看有所變異，不是由同一個病毒株造成的感染，「但目前看，更有可能是因為人體的免疫保護效果沒有那麼長，導致的『二次感染』。」

吳尊友又稱，學界早就注意到抗體會衰減的現像，對於冠狀病毒而言，人體受感染以後產生的抗體，能夠達到保護效果的時間大約只有6個月至12個月。

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另據內媒引述中國細胞生物學會科普工作委員會主任委員李斌指出，抗體消失並不代表是完全失去保護作用說。而香港的病例第二次感染病情第一次輕微，表明其免疫系統提供一度程度的保護，即使不能完全阻止感染。

對於疫苗的有效性及有效期，李斌就認為即使疫苗需要更新換代，技術上不難實現，因此不必過度恐慌，而且以現有了解來看，新冠病毒的突變沒流感病毒般多。

李斌稱，現時疫苗研發至少有5種不同的策略，每種策略所用的都是病毒「保守區序列」，「病毒不管怎麼突變，總是要進入細胞才能感染，要想感染細胞就要結合ACE2受體，大部分疫苗研發策略都是為了阻止這種結合。」

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責任編輯：游昊雲

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