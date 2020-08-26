歷經7年建設 大陸離台灣最近的鐵路有望年底開通

經過近7年建設，大陸離台灣島最近的鐵路——福（州）平（潭）鐵路已進入通車「倒計時」。下月聯調聯試後，福平鐵路有望於今年底前開通，屆時火車將直達福建第一大島平潭，距台灣新竹僅68海里（約125.9公里），是大陸離台灣島最近處。

▲ 福建第一大島平潭，距台灣新竹僅68海里（約125.9公里），是大陸離台灣島最近處。

全線正進行精調作業 為聯調聯試做準備

福平鐵路於2013年10月底開工。據官媒新華社報道，福平鐵路全長約88公里，設計時速200公里，有16座隧道、34座橋梁，與多條公路鐵路線臨近或交叉，施工難度大。

尤其是平潭海峽風大、浪高、流急、巖硬，曾被視為建橋「禁區」。作為福平鐵路的關鍵性工程，平潭海峽公鐵大橋正在進行6天的靜態荷載試驗。

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與此同時，施工者正在鐵路全線緊張進行「精調作業」。「精調作業」是新建鐵路聯調聯試前關鍵的工序，對鋼軌軌距、水平和空間扭曲進行多次精細調整，確保線路開通後列車平穩安全運行。這些工作都是為福平鐵路下個月開始的聯調聯試做準備。

另外，建築面積約5.4萬平方米的平潭高鐵站已到收尾階段，預計10月下旬交付。

報道稱，大陸於2010年設立平潭綜合實驗區，探索建設「兩岸同胞共同家園」。為更好发揮平潭作為台胞台企「登陸」「橋頭堡」功能，福平鐵路平潭站在設計、技術和規模等方面都進行了提前規劃，建成後將是大陸鐵路客運站中規模最大的側平式站房，遠期高峰旅客发送量為1,500人，還預留了進一步发展建設空間。

責任編輯：尹航

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