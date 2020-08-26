信用評級機構穆迪最新報告，將中國今年國內生產總值（GDP）增長預測，由1%上調至1.9%，但對中國經濟展望的整體評估未有實質改變，對明年GDP增​​長預測維持7%左右。

穆迪報告稱，因應中國第二季實際經濟反彈較預期強勁，而上調全年經濟增長預測。受疫情防控向好，復工復產持續、供需兩端明顯改善，內地第二季GDP按年增長3.2%，好過預期。

消費信心仍低迷 可支配收入提高或增強需求

不過，穆迪表示，內地家庭消費和私營部門投資復甦仍然疲弱，零售銷售連續7個月錄得按年收縮，顯示即使內地疫情似乎受控，消費信心依然低迷，對服務需求可能進一步減弱。

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至於家庭需求恢復正常的速度，將取決於可支配收入的改善情況。報告預期，隨著市民重返工作崗位，可支配收入將有所提高，這將增強消費需求。

穆迪預期中國實際經濟活將逐步改善，但因外部需求障礙，以及政府對經濟支持將逐漸減弱，會限制經濟增長。增長速度的關鍵‧將取決於當其他推動因素自然減弱時，家庭消費可推動的程度能有多少。

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責任編輯：林佩怡

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