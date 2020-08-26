▲ 【中美5G角力】中資3招撬牆腳 挖三星晶片專才破美封殺

為了加速晶片（內地稱芯片）研發，突破美國封殺，南韓媒體報道，中國企業積極向南韓半導體人才招手，首波鎖定三星電子和SK海力士，同時祭出高薪、確保住所、與子女能上國際學校等3大條件，向南韓晶片業界挖角。

南韓商報（Business Korea）報道指出，中國的晶片製造公司正在招攬南韓的半導體工程師，特別指明南韓三星電子和SK海力士，加強中國半導體供應鏈，以應對美國的制裁。

人工高、有居所、子女能讀國際學校

報道指出，美國擴大制裁對包含華為在內多家中國科技公司，使這些中國企業難以從美國企業取得重要的零組件，進而影響供應鏈。中國採取這樣的行動被認為是應對制裁，同時也顯示出中國當局有很大的危機感。

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報道提到，在招募資訊中特別提到，若是三星電子和SK海力士的工程師前來應徵，將會提供優厚的待遇，除了高額薪資外，也會提供住所並保證子女能上國際學校。

一名曾在業界服務的南韓專家指出，中國的公司鎖定了三星電子在中國西安的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠，以及SK海力士位於無錫的動態隨機存取記憶體（DRAM）廠，並試圖與這兩個地方的員工聯繫、挖角。

南韓工程師深知為中企工作有「風險」

這名專家表示，南韓工程師非常了解到中國公司工作的風險，但這並不代表他們永遠不會到中國公司任職。

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這名專家坦言，中國公司確實對南韓記憶體產業的工程師，以及台灣無廠半導體、晶圓代工產業的工程師，非常有興趣。

日本經濟新聞網日前報道，中國半導體廠泉芯（濟南）及武漢弘芯近來各自挖角50多位台積電員工，包括工程師及主管級人員，協助發展14納米及12納米製程技術。

不過，這項消息後來遭台積電澄清，董事長劉德音也上火線表示，報道與事實不符。

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責任編輯：鄧國強

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