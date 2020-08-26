【內循環經濟】激發內需佔比 京專家劉世錦點出打通國內大循環關鍵

全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦，昨（25日）在網上論壇表示，隨着復工復產的有序進行，宏觀政策也要逐步回歸到正常狀態，要控制部分領域金融風險的積累，激發城鎮化等經濟增長結構性潛能。

劉世錦強調，由外循環轉向內循環這種說法不對，不符合邏輯也不符合事實，因內地一直是以內循環為主，中國需要認清「發展中國家」定位，激發追趕潛能提高內需比重。

中低收入消費恢復慢 宏觀政策須關注

劉世錦稱，內地經濟的不平衡明顯表現在需求不足，當前消費的恢復較慢，主因人口數量最多、實際上消費需求最強的中低收入群體，其收入增長相對較慢。此外，其就業狀況、獲取信貸的能力都相較差，如何解決這一問題可能是下一步整個宏觀政策需要關注的。

▲ 劉世錦指出，大國一般都是內需為主，以內循環為主並不意味對外開放的後退。

目前，經濟受到疫情很大衝擊後，宏觀政策的作用比較明顯。但劉世錦認為，隨着經濟轉到正常軌道，下一步的注意力應放到拓展「結構性潛能」上。

劉世錦表示，去年中國人均GDP達到1萬美元，而多數發達經濟體在4萬美元以上，美國人均GDP則達到6萬多美元。近幾年，大家對中國經濟增長有比較多樂觀的估計，但一定要搞清楚中國和發達經濟體從人均GDP的角度來說，還有3萬美元的差距。「這就是我們追趕的潛能還很大，還要吸收學習發達國家的一些先進技術、管理等經驗。」

認清發展中國家定位 激發追趕潛能

追趕潛能是內地經濟發展「結構性潛能」的一大重要方面。劉世錦強調，城鎮化進程帶來的發展潛能。由於都市圈、城市群能產生集聚效應，帶來更高的要素生產率，未來10年至少70%至80%的經濟增長潛能，特別是創新潛能，可能都來自於此。

▲ 劉世錦強調，由外循環轉向內循環這種說法不對，不符合邏輯也不符合事實，因內地一直是以內循環為主。

結構性潛能還包括很多新湧現的潛能，例如數字技術和綠色發展等方面。劉世錦認為，要打通國內大循環，同樣要依靠激發結構性潛能，一是要提高內需的比重，二是要提高關鍵技術和重要產業鏈的不可替代性和抗衝擊的韌性。

劉世錦指出，大國一般都是內需為主。美國、日本等發達國家出口佔GDP比重基本不超過20%，中國近幾年也在20%以下，也是以內需為主；強調以內循環為主並不意味對外開放的後退，中國要適應不同市場的變化，形成更有韌性和彈性、更抗衝擊性的開放。

全年料增長3% 倡今明兩年綜合評價

在預測今年中國經濟增長方面，劉世錦稱，中國經濟總體恢復不錯，如果正常的話，今年三、四季度應該能恢復到5%至6%的增速，全年可爭取3%左右增長。他還表示，明年增長應在7%左右，甚至更高，因為今年的基數比較低。所以他認為，可以把2020年和2021年加起來，兩年平均能有5%左右的增速就說明整體增長不錯。

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責任編輯：馬佩君

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