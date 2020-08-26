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「中美脫鉤仍很遠」IMF中國前主管：去美元化值關注

經濟脈搏 15:48 2020/08/26

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中美關係持續對抗，美國總統特朗普近日再次提到「中美脫鉤」，聲言美國可以不用與中國做生意。國際貨幣基金組織中國區前主管普拉薩德（Eswar Prasad）表示，現時而言，中美脫鉤距離還很遠，但中國「無疑」希望擺脫以美元為基礎國際金整系統的掣肘。

普拉薩德現任布魯金斯學會高級研究員、康奈爾大學貿易政策教援，他向CNBC電視台指出，中美脫鉤仍然很遠（a long way away）。「這兩個經濟體依然緊密連在一起。畢竟，全球兩大經濟體要在各個範疇都沒有瓜葛，是相當困難的事。」

但普拉薩德認為，轉離以美國為中心的國際系統，對北京而言無疑有吸引力，中國也因此在推動國際貿易在更大程度上使用人民幣結算。

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對內方面，中國也在擴大開方資本市場，並容許人民幣匯率有更大浮動空間。普拉薩德表示，人民幣地位與中國國內資本市場發展相連，中國領導人知道這對中國未來可持續發展至關重要。

對於中美關係持續緊張，可能導致其他國家被迫選邊站，普拉薩德稱，中國在疫情初期似乎較有優勢，但現在於澳洲等國家都遇到反彈。他指，中方對此感到意外，但其他國家擺脫中國影響的難度在於，他們沒有可信的替補選擇。「美國已經不再扮演這角色，所以很多國家都在掙扎，嘗試在中美之間尋找平衡，但部分國家無疑已開始重設與中國關係。」

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責任編輯：連兆鋒

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