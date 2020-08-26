深圳特區前身是漁村 4個數據看懂40年變化（多圖）

40年前的今天，全國人大常委會決定，批准國務院提出的決定在廣東省的深圳、珠海、汕頭和福建省廈門建立經濟特區。這些年來，經濟特區发揮了「窗口」作用，積累了許多发展成就、經驗和啟示，其中最值得一提的就是深圳。在中國，很少有城市像深圳一樣，在短短幾十年間，從一個漁村變成國際都市。

▲ 80年代深圳員工工作場景（網上圖片）

▲ 1987年4月，位於蛇口招商路北的招商銀行正式開業（網上圖片）

4個數據 看深圳幾十年變化

1980年，深圳經濟特區正式成立，第一批建設者從內地各地湧入深圳。當時，路面到處塵土飛揚，深圳就像一個大工地。

綜合媒體報道，從人口來看，深圳從1980年起常住人口約33萬，到了2019年，常住人口是1,343.88萬。 在GDP方面，1980年，深圳GDP僅為2.7億元（人民幣，下同），人均GDP835元；到了2019年，深圳GDP已高達26,927億元，人均GDP突破20萬元。短短40年間，深圳特區GDP增長近10,000倍。 在薪資方面，1980年，深圳人均工資約979元。據深圳市人力資源和社會保障局發佈的《深圳市2019年人力資源市場工資指導價位》，深圳2019年薪資月均稅前達7,361元。 在住房方面，深圳市住建局2019年表示，不再公布匯總後的成交金額及均價信息。而深圳市房地產信息平台最後一次更新停留在2019年4月24日，一手樓的成交均價為每平方米52,104元。

拋開數據不談，從具體地區來看，據中新社報道，40年間，深圳最先发展起來的是羅湖，之後是福田，再逐漸向西一路发展到南山。

1.羅湖

羅湖區是深圳經濟特區最早開发的城區，上世紀八九十年代，羅湖以國貿大廈和地王大廈打造了深圳高度；以中國第一家證券交易所、中國第一期貨市場、中國第一家地方商業銀行，推動了深圳快速崛起。

▲ 1989年的羅湖（中新社資料圖片）

2.華強北

華強北商業區位於深圳市福田區，前身是生產電子、通訊、電器產品為主的工業區域，隨著經濟发展，華強北逐漸成為了中國最大的電子市場，也是亞洲規模最大的電子產品集散地。

▲ 華強北有中國電子第一街之稱（網上圖片）

3.「孺子牛」雕像

在深圳市委大院門前，有一座 「孺子牛」雕塑，也有人稱它為「開荒牛」。這頭牛給人竭盡全力的負重感，牛身後拉起了一堆腐朽樹根。在深圳人眼里，「孺子牛」代表著深圳精神。

▲ 孺子牛雕像（網上圖片）

責任編輯：尹航

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