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【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒

國情動向 18:42 2020/08/26

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【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是口裡沒說

中美5G角力白熱化，西方情報交換組織「五眼聯盟（Five Eyes）」成員陸續跟隊美國，排除使用華為5G技術及產品，惟獨加拿大未明確表態。但路透社消息指，加拿大實際上已用「拖字訣」、實質將華爲排擠出5G建設，只是嘴上沒有說而已。

五眼聯盟成員包括美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭，其中，只有加拿大目前尚未正式說明，將華爲排除在5G網絡建設計劃之外。

但路透社指出，加拿大實際上已經封殺了華為5G技術，手段是一直拖著不做出決定，從而迫使電信企業不敢與華爲合作。

加拿大拖字誤  迫電信商失去耐性不用華為

事實上，加拿大在過去近兩年的時間裏，一直聲稱考慮是否禁止使用華爲5G設備，卻懸而不決，最終使電信商失去耐心，被迫選用其他公司的5G產品和技術。

【中美5G角力】華為5G基站「去美國化」  日媒指建設因此減慢

【中美5G角力】中國5G用戶破億　靠內需打贏美國圍堵戰？

例子之一是今年6月份，加拿大最大的兩間無線供應商Bell Canada和Telus Corp，與瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia Oyj）合作，以建立5G電信網絡，將華爲排擠在外。

加拿大另一家無線運營商Rogers Communications Inc則早於2018年已宣布，使用愛立信5G設備。

本月稍早，美國特朗普政府宣布將進一步收緊對華爲的限制，旨在限制華爲獲取商業晶片（內地稱芯片）。

【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」​​​​​​​

【中美5G角力】中資3招撬牆腳　挖三星晶片專才破美封殺

消息人士稱，加拿大運營商認爲美國的遏制，將讓它們別無選擇，只能將華爲排除在5G網絡之外，至少目前是如此。

中國拘捕了兩加民  加政府不想直接開罪北京

一名了解加拿大總理杜魯多政府立場的消息人士，更形容，「沒有解決方案，一切問題終將獲得解決」，暗示沒有解決方法便是「解決方法」，因為可迫電信商改用華為以外5G產品。

關鍵是，加拿大為何要如此「隱晦」地封殺華為，而不直接說明？

【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應　「誤傷」南韓經濟

【中美科技戰】美國也想彎道超車　跳過5G直接謀劃6G

路透社引述消息人士指，加拿大這個做法，是因中美圍繞着華為的角力白熱化，夾在中間的加拿大想兩邊都不得罪。

「我們最好是什麽都不做，這樣一來，我們就不會讓中國感到不快，也不會惹美國不高興」，一名了解政府官員立場的消息人士稱。

加拿大想採取平衡策略　中美都不得罪

加拿大避免得罪中國，重要考量因素是華爲財務長孟晚舟自2018年12月被加拿大警方拘捕以來、展開引渡美國程序後，中國拘捕了加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），指控他們涉嫌從事間諜活動。

華為「賠錢」高通5G專利皆大歡喜 百萬軍中撕開缺口

【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不

加拿大稱，「讓他們獲得自由，是當務之急」。「若不是爲了這兩名加拿大人，加拿大早就表態說不會使用華爲5G科技了」，一名外交消息人士表示。

加拿大創新部長Navdeep Bains辦公室則在聲明稿中表示，不對特定公司置評。

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責任編輯：鄧國強

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