「只有特朗普能對付中國」蓬佩奧不怕爭議現身拉票

2020年美國大選在即，共和黨舉行全國代表大會。美國國務卿蓬佩奧打破，官員不以官職為現任總統拉票慣例，外訪期間也專門以視像方式現身共和黨大會，為特朗普拉票。蓬佩奧再一次花費相當篇幅攻擊中國，同時協助特朗普攻擊大選對手拜登，稱選民應該選擇特朗普這「能確保美國人自由」的領袖。

▲ 【美國大選2020 中美角力】蓬佩奧不怕爭議為特朗普拉票：只有特朗普能對付中國

共和黨第二日大會美國時間周二（25日）晚舉行，縱蓬佩奧正在中東訪問，會上亦播出他在以色利，利用耶路撒冷舊城作背景所拍攝片段，為特朗普拉票。

蓬佩奧在片中為特朗普「美國優先」主張辯護，並聲稱特朗普「揭露了中國共產黨的掠奪性侵略」（predatory aggression）。他又學特朗普用「中國病毒」稱呼新冠肺炎，指特朗普已經向中國「問責」，同時又提到特朗普「確保了中共間諜入獄或送返中國」、「終結了與中國荒謬不公平的貿易協議」。

蓬佩奧不點名助特朗普攻擊拜登，稱美國優先已經成功，這雖使特朗普不在各國都受歡迎，但美國人應該投票給「以實際行動，而非單靠口講確保我們自由的領袖」。

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蓬佩奧公開為特朗普，此舉在美國引起不少爭議。美國國務院規定，國務卿等總統委任、參議院確認官員不能參與以至現身政黨集會。國務院發言人則辯稱，蓬佩奧並沒有動用國務院資源製作片段。

有美國傳媒亦為蓬佩奧所言fact check（事實核查）。全國廣播公司報道（NBC）指，中美貿易戰第一階段協議並未觸及經濟結構改革等美方核心關切問題，蓬佩奧稱特朗普「終結與中國不公平貿協」言過其實。

新華社刊登長文 26點駁斥蓬佩奧對華政策演講

中美關係隨美國大選逼近愈發緊張。蓬佩奧最近一年有不管現身甚麼場合，都大肆攻擊中國的傾向。新華社本周發表長文，就蓬佩奧7月對華政策演講逐點反駁。

新華社批評，蓬佩奧言論無視歷史，罔顧現實，充斥著強烈意識形態偏見和冷戰思維；蓬佩奧惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度，挑撥中國共產黨與中國人民的聯繫，並對中國內外政策無端指責，散佈中國威脅論，妄圖挑動拼湊國際反華聯盟，遏制中國發展。

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責任編輯：連兆鋒