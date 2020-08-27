  • 28°C
香港時間 : 2020827日 (四) 10:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美大選倒計時  北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」

國情動向 09:49 2020/08/27

分享：

隨着美國民主黨、共和黨全國代表大會的相繼召開，總統大選也進入直道。一如外界所料，競選連任的特朗普在其宣布的競選政綱中大打「中國牌」。

他聲稱，今後「不再依賴中國」。要給予稅務優惠吸引在華設廠的美企回流，涉100萬個職位。華府不會與外判服務予中國的美企做生意。同時要求中國為新冠肺炎負全責。與此同時，特朗普在接受FOX新聞訪問時再次揚言，不排除與中國全面經濟脫鉤，不跟中國做生意。

對美方口口聲聲威脅中美「脫鉤」。中方近期一改過往「禮尚往來」的強硬姿態，一再表明拒絕「脫鉤」。本周一，外長王毅回應「脫鉤論」強調，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理。 

他還說，現在是全球化時代，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」一樣，最終傷及自身。中美建交40多年的事實告訴我們，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是脫鉤切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

經貿上「示軟」 免大選前中美緊張升級

與此同時，中方尋求與美方就首階段貿易協議落實進度舉行對話，重申落實第一階段貿易協議的承諾，並大幅增加對美國商品的購買。白宮貿易顧問庫德洛周二承認，美中貿易協議「正得到落實且進展良好」。 

【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」

【中美角力】王毅指強行「脫鉤」如「回力鏢」 最終傷及自身

【中美角力】特朗普稱中美可脫鉤 外交部3點回應

中方的連串舉措，被外界視為是向美方「示軟」。有分析認為是美方大選前的策略，以避免中美關係緊張升級，甚至發生衝突。靜觀選舉結果後再做打算。

政治上強硬 黨媒3大版狠批蓬佩奧

但外界也注意到，周二（8月25日），中共黨媒人民日報罕有地用了三個全版，轉發新華社長達3萬1千字的批駁美國國務卿蓬佩奧的文章。其大批判的氣勢和力度，令人刮目相看。也讓不少人疑惑，北京對華盛頓到底是想「軟」還是想「硬」。

其實，北京最近對美表態中，除了「拒絕脫鉤」外，還有反復強調的一句是「反對新冷戰」。如果說「示軟」是回應「拒絕脫鉤」 的話，批蓬佩奧則是展示「反對新冷戰」的強硬行動。

【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講

【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心

蓬佩奧近來連番針對中共和中國政府發表言辭激烈的批評言論。尤以7月23日在加利福尼亞州尼克遜圖書館發表的題為《共產主義中國和自由世界的未來》（Communist China and the Free World's Future）的對華政策演講最具代表性，被外界視作是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。在演講中，尤其引人注意的是，蓬佩奧多次有意將中共與中國人民區別開來。8月份，蓬佩奧又到訪歐洲多國進行游說，擬組成「反華聯盟」。

對北京來說，蓬佩奧的所為，不只是離間中國和歐洲國家的關係，更是多次挑撥中共和中國人民的關係，稱得上觸碰了「顛覆中共政權」的紅線，是可忍孰不可忍。北京將批駁矛頭直指蓬佩奧個人，其背後邏輯和考量相信是，既然蓬佩奧可以離間中共和中國人民的關係，為甚麼北京就不能將他與美國及人民切割？

綜上所述，基本可看出，北京針對美國大選打出的「中國牌」，採取經貿上「軟」、政治上「硬」的兩手對策。「軟」是曉之以「利」，強調合作雙贏，脫鉤雙輸。「硬」是曉之以理，促美尊重中國對自身發展道路的選擇、尊重彼此核心利益和重大關切。

【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇

北戴河會議後 北京「和美友鄰」 啟動內循環

本報記者：黃兆康

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」
2020/08/26
【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」
【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講
2020/08/25
【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講
中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
2020/08/25
中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇
2020/08/26
【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇
【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心
2020/08/26
【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心
中美貿易協議 選舉 政治 經濟 王毅 特朗普 庫德洛 蓬佩奧 中美關係 中國共產黨

上一篇文章

【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少

下一篇文章

【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇
【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」