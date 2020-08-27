美大選倒計時  北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」

隨着美國民主黨、共和黨全國代表大會的相繼召開，總統大選也進入直道。一如外界所料，競選連任的特朗普在其宣布的競選政綱中大打「中國牌」。

他聲稱，今後「不再依賴中國」。要給予稅務優惠吸引在華設廠的美企回流，涉100萬個職位。華府不會與外判服務予中國的美企做生意。同時要求中國為新冠肺炎負全責。與此同時，特朗普在接受FOX新聞訪問時再次揚言，不排除與中國全面經濟脫鉤，不跟中國做生意。

對美方口口聲聲威脅中美「脫鉤」。中方近期一改過往「禮尚往來」的強硬姿態，一再表明拒絕「脫鉤」。本周一，外長王毅回應「脫鉤論」強調，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理。

他還說，現在是全球化時代，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」一樣，最終傷及自身。中美建交40多年的事實告訴我們，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是脫鉤切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

經貿上「示軟」 免大選前中美緊張升級

與此同時，中方尋求與美方就首階段貿易協議落實進度舉行對話，重申落實第一階段貿易協議的承諾，並大幅增加對美國商品的購買。白宮貿易顧問庫德洛周二承認，美中貿易協議「正得到落實且進展良好」。

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中方的連串舉措，被外界視為是向美方「示軟」。有分析認為是美方大選前的策略，以避免中美關係緊張升級，甚至發生衝突。靜觀選舉結果後再做打算。

政治上強硬 黨媒3大版狠批蓬佩奧

但外界也注意到，周二（8月25日），中共黨媒人民日報罕有地用了三個全版，轉發新華社長達3萬1千字的批駁美國國務卿蓬佩奧的文章。其大批判的氣勢和力度，令人刮目相看。也讓不少人疑惑，北京對華盛頓到底是想「軟」還是想「硬」。

其實，北京最近對美表態中，除了「拒絕脫鉤」外，還有反復強調的一句是「反對新冷戰」。如果說「示軟」是回應「拒絕脫鉤」 的話，批蓬佩奧則是展示「反對新冷戰」的強硬行動。

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蓬佩奧近來連番針對中共和中國政府發表言辭激烈的批評言論。尤以7月23日在加利福尼亞州尼克遜圖書館發表的題為《共產主義中國和自由世界的未來》（Communist China and the Free World's Future）的對華政策演講最具代表性，被外界視作是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。在演講中，尤其引人注意的是，蓬佩奧多次有意將中共與中國人民區別開來。8月份，蓬佩奧又到訪歐洲多國進行游說，擬組成「反華聯盟」。

對北京來說，蓬佩奧的所為，不只是離間中國和歐洲國家的關係，更是多次挑撥中共和中國人民的關係，稱得上觸碰了「顛覆中共政權」的紅線，是可忍孰不可忍。北京將批駁矛頭直指蓬佩奧個人，其背後邏輯和考量相信是，既然蓬佩奧可以離間中共和中國人民的關係，為甚麼北京就不能將他與美國及人民切割？

綜上所述，基本可看出，北京針對美國大選打出的「中國牌」，採取經貿上「軟」、政治上「硬」的兩手對策。「軟」是曉之以「利」，強調合作雙贏，脫鉤雙輸。「硬」是曉之以理，促美尊重中國對自身發展道路的選擇、尊重彼此核心利益和重大關切。

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本報記者：黃兆康

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