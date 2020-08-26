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美大選倒計時  北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」 （訂戶專享）

國情動向 18:19 2020/08/26

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隨着美國民主黨、共和黨全國代表大會的相繼召開，總統大選也進入直道。一如外界所料，競選連任的特朗普在其宣布的競選政綱中大打「中國牌」。

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