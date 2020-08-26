美大選倒計時 北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」 （訂戶專享） 國情動向 18:19 2020/08/26 分享： 隨着美國民主黨、共和黨全國代表大會的相繼召開，總統大選也進入直道。一如外界所料，競選連任的特朗普在其宣布的競選政綱中大打「中國牌」。 ... 相關文章 【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實 庫德洛稱「我們感滿意」 今日 【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實 庫德洛稱「我們感滿意」 【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講 2020/08/25 【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講 中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機 2020/08/25 中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機 【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇 今日 【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇 【中美角力】蓬佩奧再捱批 官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心 今日 【中美角力】蓬佩奧再捱批 官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心 中美貿易協議 選舉 政治 經濟 王毅 特朗普 庫德洛 蓬佩奧 中美關係 中國共產黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入