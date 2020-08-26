【農夫山泉IPO】農夫山泉水「有點甜」？八大水源地或藏玄機

農夫山泉即將於香港上市，成為投資者的最新焦點。其中農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於內地市場前三位。農夫山泉包裝飲用水一直被指「有點甜」，以下八大水源地會是原因之一嗎？

1）長白山

長白山是世界優質天然飲用水源地，山上冰雪覆蓋達9個月，平均積雪深度約50厘米，深處可達2米。其環境特別好，白雪皚皚，空氣非常清新，水質乾淨。

2）浙江千島湖

森林覆蓋面積達94.7%，森林茂密，湖水清澈，富含天然的鉀、鈣、鈉、鎂矽酸等礦物元素，並呈天然弱鹼性，是飲用水源一級的保護區1996年。

▲ 農夫山泉水「有點甜」？一文看懂其八大水源地

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3）廣東萬綠湖

名氣要比千島湖小很多，國家級森林公園，飲用水源一級保護區，水域面積370平方公里，上世紀中期，萬綠湖因其優異的水質，被選為香港同胞的飲用水源。



4）四川峨眉山

熟悉《倚天屠龍記》的朋友，峨眉山有一個峨眉派。現實中的峨眉山風光秀麗，每年山頂積雪長達7個月，有着大量的雪水和雨水，然後凈化植被，透過地質層形成無污染的山泉水，山泉水中含有多種對人體有益的礦物元素和微量元素。



5）武陵山脈

面積10萬平方公里，綿延於貴州，湖北，湖南，重慶四省市，植被覆蓋率高，清新自然，農夫山泉的水取自武陵山的七股水，水從大山山體下部湧上來以後，再從山體中部洞口噴出，形成瀑布，水質清澈健康！

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6）陝西太白山

世界優質天然飲用水水源地，山上冰雪覆蓋達9個月，平均積雪深度約50厘米，深處2米，雪山融水生產的農夫山泉不僅乾淨，而且清甜！



7）丹江口

南水北調中線工程的源頭，國際一級水資源保護區，農夫山泉丹江口水源取自水庫深層水，呈天然弱鹼性。2004年，農夫山泉在丹江口建廠，「農夫果園」、「尖叫」等產品就是這個基地生產出來的，年產量5億瓶，覆蓋大半個中國。



8）新疆天山瑪納斯

2008年，農夫山泉在新疆創辦工廠，農夫山泉取水源自天山終端依連哈比爾尕山冰川雪融水，水質潔凈，富含多種對人體有益的元素。

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責任編輯：游昊雲

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