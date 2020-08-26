深圳特區成立40周年 市委書記冀再創奇跡

今天（26日）是深圳特區成立40週年紀念日，深圳市委書記王偉中撰文稱，深圳經濟特區作為內地改革開放的重要窗口，40年來各項事業取得了顯著成績。在未來，深圳將成為現代化國際化創新型城市、社會主義現代化強國的城市範例。



王偉中在人民日報發表題為「始終牢記黨中央創辦經濟特區的戰略意圖 以先行示範區擔當作為再創新的更大奇跡」的文章。文章提到，40年來，一代代特區建設者發揚「敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹」的特區精神，為內地改革開放和社會主義現代化建設闖出了一條新路。面對方興未艾的新一輪科技革命和產業變革，特區人率先構建起以企業為主體、以市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，走出獨特的創新發展之路。

深圳特區前身是漁村 4個數據看懂40年變化（多圖）

文章表示，高質量發展成為深圳最顯著的標識，1980年以來，深圳地區生產總值以年均20.7%的速度快速增長，2019年達到2.69萬億元（約3萬億港元）；改革開放的重要窗口作用日益彰顯，外貿出口額連續27年居內地城市首位，對外投資存量居內地第一；創新成為引領發展的第一動力，集聚各類人才600萬，專利合作條約（PCT）國際專利申請量連續16年居內地首位。



文章還提到，深圳要按照「時間表」和「路線圖」紮實前進。從現在到2025年，經過5年持續奮鬥，建成現代化國際化創新型城市。從2025年到2035年，再奮鬥10年，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為社會主義現代化強國的城市範例。從2035年到本世紀中葉，再奮鬥15年，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標桿城市。

責任編輯：尹航

央媒直播深圳特區成立40周年 見證漁村變「中國矽谷」（附直播連結）

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