  • 29°C
香港時間 : 2020826日 (三) 20:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少

國情動向 20:28 2020/08/26

分享：

【中美角力】胡錫進：歷史上美國對中國幹壞事最少

中美關係雖仍緊張，但近日稍有緩和跡象，中國外交部屢釋出願與美國對話的姿態。人民日報社旗下《環球時報》總編胡錫進也發表文章指，中國人不恨也不反美，歷史上美國對中國幹壞事最少，並強調中國無意挑戰美國霸權。

胡錫進周二（25日）在《環球時報》發表題為《中國人不恨也不反美 但決不接受美國對中國和平發展的阻擋》文章，隨後內地多個主流網站轉載。

「中國人不恨、也不反美」

胡錫進在文中稱：

中國人很恨美國嗎？老胡（胡錫進的自稱）常被看成是對美的「強硬派」，但是我反正不恨。

【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去

【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩

他然後細數中美關係史，指一方面，美國是歷史上對中國幹壞事相對最少的列強之一，此外，它還對中國做過不少好事，如退還了庚子賠款將其用於中國的教育。

到了1941年底至1945年，美國強而有力支持了中國的抗日戰爭；再到改革開放之後，美國是中國的頭號開放對象，對中國現代化進程顯然起了推動作用。

胡細數美國退還庚子賠款

但他旋又說，儘管中國人對美國做的好事從未忘記，深深烙印在中國人對美國的集體認識中；但另一方面，從1945年開始，美國一直阻撓中國人選擇自己的國家道路。

胡錫進說，回顧過去70幾年的歷史，中美關係十分複雜，很難對中美關係做一個簡單的總定性。

【中美角力】胡錫進倡增核武抗美　軍方批煽動敵對危害國安

【封殺TikTok】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限

他又表示，如今，美國認為中國有奪取其全球霸權的野心，為此阻擋中國繼續和平發展；但事實是，中國政治的重心從古至今都是解決國內龐大社會的各種難題，根本沒有謀求世界霸權的興趣。

胡錫進最後表示：

如果與美國人一時講不通，中國人自己必須把我們究竟在面對什麽想明白了。

因爲美國強大，技術上更加先進，經濟上更加現代，一些人就把中美之爭看成「（美國）先進力量與（中國）落後力量的較量」，這是半殖民地極度落後社會自卑心理的後遺症在作祟。

胡錫進過去每以強硬措詞批評美國，現在這篇文章的調子，被指跟過去似有微妙變比，因此引起輿論場熱議。

胡錫進稱有人扭曲他的意思

胡錫進對此在周三（26日）發微博解釋稱，自己的文章主旨清楚，是「個別媒體在轉發這篇文章時，篡改了標題，扭曲了文章的主旨，傳遞他們想傳遞的意思」。

【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」

【中美角力】胡錫進倡拿美國駐港領館報復？稱其是情報中心

翻查網絡訊息，新浪網轉載這篇文章時，把原題《中國人不恨也不反美 但決不接受美國對中國和平發展的阻擋》，改為「胡錫進：中國人不反美，美國是對華幹壞事最少列強之一」。

網易則把題改為「胡錫進：中國人不恨也不反美，歷史上美國幹壞事最少」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】特朗普避談大陸倘對台動武：他們知我會怎做（有片）
今日
【中美角力】特朗普避談大陸倘對台動武：他們知我會怎做（有片）
【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」
今日
【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
今日
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼
今日
【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼
【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心
今日
【中美角力】蓬佩奧再捱批　官媒：突訪中東「3個反常」顯助選私心
地緣政治 外交 政治 中美關係 中國外交部 中國 美國 環球時報 人民日報

下一篇文章

美大選倒計時 北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」 （訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇
【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇