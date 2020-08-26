【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少

▲ 【中美角力】胡錫進：歷史上美國對中國幹壞事最少

中美關係雖仍緊張，但近日稍有緩和跡象，中國外交部屢釋出願與美國對話的姿態。人民日報社旗下《環球時報》總編胡錫進也發表文章指，中國人不恨也不反美，歷史上美國對中國幹壞事最少，並強調中國無意挑戰美國霸權。

胡錫進周二（25日）在《環球時報》發表題為《中國人不恨也不反美 但決不接受美國對中國和平發展的阻擋》文章，隨後內地多個主流網站轉載。

「中國人不恨、也不反美」

胡錫進在文中稱：

中國人很恨美國嗎？老胡（胡錫進的自稱）常被看成是對美的「強硬派」，但是我反正不恨。

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他然後細數中美關係史，指一方面，美國是歷史上對中國幹壞事相對最少的列強之一，此外，它還對中國做過不少好事，如退還了庚子賠款將其用於中國的教育。

到了1941年底至1945年，美國強而有力支持了中國的抗日戰爭；再到改革開放之後，美國是中國的頭號開放對象，對中國現代化進程顯然起了推動作用。

胡細數美國退還庚子賠款

但他旋又說，儘管中國人對美國做的好事從未忘記，深深烙印在中國人對美國的集體認識中；但另一方面，從1945年開始，美國一直阻撓中國人選擇自己的國家道路。

胡錫進說，回顧過去70幾年的歷史，中美關係十分複雜，很難對中美關係做一個簡單的總定性。

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他又表示，如今，美國認為中國有奪取其全球霸權的野心，為此阻擋中國繼續和平發展；但事實是，中國政治的重心從古至今都是解決國內龐大社會的各種難題，根本沒有謀求世界霸權的興趣。

胡錫進最後表示：

如果與美國人一時講不通，中國人自己必須把我們究竟在面對什麽想明白了。 因爲美國強大，技術上更加先進，經濟上更加現代，一些人就把中美之爭看成「（美國）先進力量與（中國）落後力量的較量」，這是半殖民地極度落後社會自卑心理的後遺症在作祟。

胡錫進過去每以強硬措詞批評美國，現在這篇文章的調子，被指跟過去似有微妙變比，因此引起輿論場熱議。

胡錫進稱有人扭曲他的意思

胡錫進對此在周三（26日）發微博解釋稱，自己的文章主旨清楚，是「個別媒體在轉發這篇文章時，篡改了標題，扭曲了文章的主旨，傳遞他們想傳遞的意思」。

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翻查網絡訊息，新浪網轉載這篇文章時，把原題《中國人不恨也不反美 但決不接受美國對中國和平發展的阻擋》，改為「胡錫進：中國人不反美，美國是對華幹壞事最少列強之一」。

網易則把題改為「胡錫進：中國人不恨也不反美，歷史上美國幹壞事最少」。

責任編輯：鄧國強

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