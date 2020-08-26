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【中美角力】中國稱願配合美國監管機構 擬允許審計部分敏感企業

國情動向 22:01 2020/08/26

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中美關係緊張，外界關注會否爆發金融戰。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）早前表示，到2021年底，在美上市但不遵守會計標準的中國或其他國家的企業，將會被除牌。彭博社最新報道，中國表示願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計，又呼籲雙方直接對話，解決分歧。

中證監副主席方星海表示，中美若金融脫鉤沒有人會從中獲益，那對於作為國際金融中心的紐約和中國企業而言都不利。

方星海：中美若金融脫鉤 無人獲益

方星海周三（26日）接受訪問時稱，中國對解決會計問題上僵局的態度「真誠」。本月初中證監向和美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發送新的方案建議，擬允許美國選擇任意一家國有企業，再次試點審計。但出於國家安全考慮，中國仍會堅持編輯一些信息，方稱這是國際通行做法。

他又說，他主動提議與美方舉行一次視像或電話會議，但未得到回應。至於為何2017年以來沒有進行過別的試點審計項目，他說這可能是「整體氛圍」所致。

他表示，隨著雙方信心加強，可以著手處理這些敏感問題，讓雙方都滿意。

報道引述知情人士透露，方星海去年9月前往美國試圖解決這個問題，但PCAOB主席拒絕與他見面，只是派出一名部門負責人。而過去PCAOB的前主席很願意會面和交談。

責任編輯：林佩怡

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