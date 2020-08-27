中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入

▲ 中國南海試射「航母殺手」東風導彈 警告美國美軍勿介入

中美軍事對抗持續升級。美軍偵察機擅闖中國軍隊實彈演習海域禁飛區，險生意外後一天，解放軍據報向南海試射至少2枚中程彈道導彈，包括東風-21D「航母殺手」，以及有「關島快遞」之稱的東風-26核常兼備導彈。中國在南海試射反航母導彈，向美國發出明確警告訊號，但消息人士稱，中方無意讓鄰國感到緊張。

《南華早報》引述消息人士報道，解放軍周三（26日）早上向南海發射2枚彈道導彈，彈頭落入海南島與西沙群島之間預定海域。其中，東風-21D反艦彈道導彈由浙江省發射，東風-26B則從青海省發射。海南海事局上周已公佈，本周一至周六期間上述海域有軍事活動舉行，劃出禁航區。

彭博社報道則指，美國國防部官員表示，解放軍試射了4枚中程彈道導彈。

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東風-26在坊間俗稱「關島快遞」，射程約4,000公里，能從中國打擊關島美軍基地。東風-26兼具攜帶核彈頭和常規彈頭能力，是核常兼備、戰略戰術作用俱有的彈道導彈。官媒更指出，東風-26同時能對付海上移動大型目標，意味有反艦能力。

東風-21D則是中國以至世界首款反艦彈道導彈，外號「航母殺手」，射程約1,800公里，能覆蓋中國周邊海域，以至關島與台灣之間的菲律賓海西部水域。

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消息人士明言，解放軍今次導彈試射，旨在展示中國反介入、阻止外軍進入南海的能力，而這是中國對美國軍機軍艦在南海更頻繁活動，所帶來潛在風險的回應；中國並不希望鄰國誤讀中方目的。

軍事評論員宋忠平指出，美國不斷就台灣與南海議題挑戰中國底線，迫使中國展示軍事實力，讓華盛頓知道即使是美軍航母，也不得在中國近岸全面發揮力量。

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美國國務院於中國時間周三晚上，宣佈制裁24家中國企業，指他們協助南海人工島建設，將南海軍事化。美國特朗普政府此前亦改變華府「不選邊站」政策，公開否定中國南海主權。

中方則多次強調，美國這域外國家軍機軍艦經常侵擾南海，才是真正將南海軍事化，才是破壞區域和平穩定的麻煩製造者。

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責任編輯：連兆鋒