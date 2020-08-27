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【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　

國情動向 11:31 2020/08/27

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【中美晶片戰】美謀升級出口管制　全面封殺中國晶片產業

中美5G角力白熱化，晶片（內地又稱芯片）攻防戰不斷升級。路透社報道，美國政府擬出台新限制措施，防範晶片生產設備落入「敵人」手裡；草擬中的禁令雖沒點名中國，但對中國推動晶片產業自力更生的中國影響最大。

路透社報道稱，美國商務部周三在政府網站上公告，正在確認「是否有特定基礎技術（在出口程序上）必須面臨更多管制」，現在將針對如何定義新技術，徵詢公眾意見。

美防晶片技術落入敵對國家

報道指，美方這一擬議中的措施，包括考慮對半導體生產設備和相關軟體工具、雷射、感測器、乃至其他技術，實施新的出口限制，以防這些設備技術落入敵人手裡。

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此措施沒有點名針對對象，但特朗普政府曾指出，新興技術可能被敵人軍方利用，例如「中國、俄羅斯或委內瑞拉」；因此，相信中國是受措施影響的其中一方。

值得注意是，美國已對中國電訊設備巨頭華為，祭出類似的晶片產品及技術出口限制令。

新規無異於將華為禁令擴展

而路透社報道美國擬議中的新措施，無異於將針對華為的措施，擴展至其他對手國家、以及那些國家的企業，包括以新禁令全面封殺中國晶片產業發展。

商務部表示，聯邦公報（Federal Register）預計即將刊出相關消息，之後有60天時間徵詢公眾意見，預料將吸引有意保護自身技術優勢的產業關注。

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責任編輯：鄧國強

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