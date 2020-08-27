【王毅訪歐】荷蘭外長晤王毅 關注中國人權及香港自治問題

國務委員兼外長王毅繼續訪歐行程，當地時間周三（26日）在海牙與荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）會面。布洛克發表聲明稱，在會上表達對中國人權和香港自治的擔憂。

布洛克表示，香港有新聞工作者及立法會議員被逮捕、推遲立法會選舉及北京實施爭議的《港區安全法》，都令人擔憂。他又提到，中國限制宗教信仰自由，尤其影響到穆斯林、基督教徒和藏傳佛教徒。

他又指出，荷中雙方都期望共同努力發展相互關係。據中國外交部網站，布洛克表示，荷方願同中方保持高層交往勢頭，深化各領域合作，繼續攜手抗疫，推動兩國經濟加快復甦；又指歐中關係十分重要，荷方致力於達成歐中投資協定。

王毅：面對單邊主義 中歐要加強合作

王毅表示，中方願同荷方共同秉持多邊主義理念，做維護自由貿易、堅持相互開放、倡導公平競爭的表率；深化農業、水利、航空航天、教育科研等領域合作，挖掘生物醫藥、跨境電商、綠色發展等新興領域合作潛力。願加強「一帶一路」倡議對接，聯合打造鹿特丹港與中國港口之間的海上快速通道。歡迎荷蘭企業積極參加第三屆中國國際進口博覽會，同時希望荷方為中企提供公平公正、開放、非歧視性的營商環境。

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他強調，面對疫情衝擊和單邊主義挑戰，中歐要加強協調、深化合作，共同發出堅持多邊主義，冀荷方續為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

荷蘭首相：歐中美應加強溝通 脫鉤不符利益

荷蘭首相呂特亦會見王毅。王毅稱，中荷關係成熟，經得起風浪考驗，中方願同荷方在疫情防控常態化情況下有序恢復人員交往，中荷應攜手應對單邊主義對世界的衝擊和挑戰。

呂特稱，荷方始終重視對華關係，又讚揚中方應對疫情方面取得的成就，冀與中方開展更多抗疫合作。又稱歐中美三方應加強溝通協調，而非彼此漸行漸遠。脫鉤的說法不符合任何一方利益，也根本無法實現。

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時值中美關係緊張，歐洲成為中美同時嘗試團結對象。王毅這次訪歐，被指主要鞏固中歐關係，反制美國單邊主義。已完成意大利訪問的王毅，結束荷蘭行程後將到訪挪威、法國及德國。

責任編輯：林佩怡

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