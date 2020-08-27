  • 29°C
香港時間 : 2020827日 (四) 11:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【王毅訪歐】荷蘭外長晤王毅 關注中國人權及香港自治問題

國情動向 11:31 2020/08/27

分享：

國務委員兼外長王毅繼續訪歐行程，當地時間周三（26日）在海牙與荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）會面。布洛克發表聲明稱，在會上表達對中國人權和香港自治的擔憂。

布洛克表示，香港有新聞工作者及立法會議員被逮捕、推遲立法會選舉及北京實施爭議的《港區安全法》，都令人擔憂。他又提到，中國限制宗教信仰自由，尤其影響到穆斯林、基督教徒和藏傳佛教徒。

他又指出，荷中雙方都期望共同努力發展相互關係。據中國外交部網站，布洛克表示，荷方願同中方保持高層交往勢頭，深化各領域合作，繼續攜手抗疫，推動兩國經濟加快復甦；又指歐中關係十分重要，荷方致力於達成歐中投資協定。

王毅：面對單邊主義 中歐要加強合作

王毅表示，中方願同荷方共同秉持多邊主義理念，做維護自由貿易、堅持相互開放、倡導公平競爭的表率；深化農業、水利、航空航天、教育科研等領域合作，挖掘生物醫藥、跨境電商、綠色發展等新興領域合作潛力。願加強「一帶一路」倡議對接，聯合打造鹿特丹港與中國港口之間的海上快速通道。歡迎荷蘭企業積極參加第三屆中國國際進口博覽會，同時希望荷方為中企提供公平公正、開放、非歧視性的營商環境。

【王毅訪歐】意大利沒理美國警告 稱中國關鍵戰略夥伴

中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機

他強調，面對疫情衝擊和單邊主義挑戰，中歐要加強協調、深化合作，共同發出堅持多邊主義，冀荷方續為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

荷蘭首相：歐中美應加強溝通 脫鉤不符利益

荷蘭首相呂特亦會見王毅。王毅稱，中荷關係成熟，經得起風浪考驗，中方願同荷方在疫情防控常態化情況下有序恢復人員交往，中荷應攜手應對單邊主義對世界的衝擊和挑戰。

呂特稱，荷方始終重視對華關係，又讚揚中方應對疫情方面取得的成就，冀與中方開展更多抗疫合作。又稱歐中美三方應加強溝通協調，而非彼此漸行漸遠。脫鉤的說法不符合任何一方利益，也根本無法實現。

【中美角力】王毅指強行「脫鉤」如「回力鏢」 最終傷及自身

【中美角力】中國外長王毅訪西歐五國 蓬佩奧中歐剛走

時值中美關係緊張，歐洲成為中美同時嘗試團結對象。王毅這次訪歐，被指主要鞏固中歐關係，反制美國單邊主義。已完成意大利訪問的王毅，結束荷蘭行程後將到訪挪威、法國及德國。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【王毅訪歐】意大利沒理美國警告 稱中國關鍵戰略夥伴
2020/08/26
【王毅訪歐】意大利沒理美國警告 稱中國關鍵戰略夥伴
中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
2020/08/25
中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機
【中美角力】王毅指強行「脫鉤」如「回力鏢」 最終傷及自身
2020/08/25
【中美角力】王毅指強行「脫鉤」如「回力鏢」 最終傷及自身
【中美角力】中國外長王毅訪西歐五國 蓬佩奧中歐剛走
2020/08/25
【中美角力】中國外長王毅訪西歐五國 蓬佩奧中歐剛走
疫情 外交 經濟 貿易 王毅 中美關係 中國外交部 一帶一路 德國 荷蘭

上一篇文章

【中美角力】美官員透露 數十人將因南海問題受到簽證限制

下一篇文章

【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔
美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」