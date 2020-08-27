內地7月規模以上工業企業利潤增速加快至19.6% 連增三個月

國家統計局公布，7月份，規模以上工業企業實現利潤總額按年增長19.6%，增速比6月份加快8.1個百分點。該指標實現年內連續第三個月正增長，且增速逐月加快。

不過，累計仍未轉正：1至7月份全國規模以上工業企業實現利潤總額按年下降8.1%，降幅比1至6月份收窄4.7個百分點。

首7月工業企業利潤仍未轉正

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，7月份利潤增長繼續加快，企業效益狀況明顯好轉。

具體看，7月利潤向好的行業數量增多，41個工業大類行業中，有32個利潤實現增長，比上月增加9個；有24個行業利潤增速比6月份加快，比上月增加9個。

其中，裝備製造業利潤增長加快，拉動全部規模以上工業企業利潤增長13.8個百分點，汽車、電子等重點行業拉動尤突出。以汽車業看，受益於銷售回暖和投資收益增加，利潤增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%。

同時，高技術製造業利潤大幅增長，7月份利潤按年增長36.5%，比6月份加快27.5個百分點，拉動全部規模以上工業利潤增長5.2個百分點。此外，投資收益大幅增加對7月份利潤增速加快也起到了一定助推作用。

從企業效益狀況看，在「降成本」政策發力下，企業成本費用有效降低。7月規模以上工業企業每百元營業收入中的成本按年減少0.67元，已連續2個月下降，且降幅加大。其中，石油加工行業每百元營業收入中的成本按年大減5.17元。

其次，工業產成品庫存增速已連續4個月回落，7月末，規模以上工業企業產成品存貨按年增長7.4%，增速比6月末回落0.9個百分點，已連續4個月回落，顯示市場需求狀況持續改善。

此外，企業虧損面逐月縮小。7月，規模以上工業虧損企業虧損額按年減少4%。7月末企業虧損面比6月末下降2.1個百分點，延續年內逐月下降態勢。

不過，朱虹稱， 盡管7月份工業企業利潤增長進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍較大，應收賬款增速較6月有所上升導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。

【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放

【中國經濟】穆迪上調中國今年GDP增​​長預測至1.9%

【內循環經濟】激發內需佔比 京專家劉世錦點出打通國內大循環關鍵

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道