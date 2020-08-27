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【中美角力】美官員透露 數十人將因南海問題受到簽證限制

國情動向 11:44 2020/08/27

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中美南海角力升級，美國周三（26日）宣布，因南海問題將24間中企列入實體名單，並限制一些個人的簽證，不得入境。分析認為，美國制裁措施對有關實體影響不是太大，但此舉或宣告美國制裁僅是開始。至於美國未有公布哪些人將受到簽證限制，據國務院高級官員透露，將有「數十人」受到限制。

美國商務部表示，24間中企涉及幫助中國在南海圍墾建設和軍事化人工島，包括中國交通建設(CCCC)的多間子公司。美國國務院聲明說，將對負責或參與此類行動的中國個人，及與中國脅迫東南亞國家、阻其獲取海外資源有關的人，實施簽證限制。他們將不獲允許入境美國，其直系親屬也可能受到簽證限制。

對於列入實體清單的企業，美國政府限制向其銷售美國生產的商品，以及在國外生產、含有美國成分或技術的有限產品。公司可以申請許可證銷售，但須通過很高的審批門檻。

對中交建影響幾何?

華盛頓戰略與國際研究中心的南海問題專家波林（Greg Poling）表示，這是美國首次因中國在南海的行動，而對中國實體實施經濟制裁。但他相信，此舉不會對這些實體產生太大影響，「我懷疑中交建沒有多少需要從美國購買、從其他供應商無法獲得的東西」。

美國商務部一名高級官員說，美國對此次被制裁的中國企業的出口規模相對較小，在過去五年累計約為500萬美元。

【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）

中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入

波林指出，這些制裁不是一些人預期的金融制裁，但這可能是一個開始，讓東南亞夥伴國相信，美國的新政策不僅是說說而已。

至於美國提到的簽證限制，路透引述國務院一名高級官員稱，將有「數十人」受到限制。彭博亦引述國務院高官表示，簽證限制僅僅是個「開始」，美國還可能就中國在南海的填海造陸工程，對中方採取更多制裁行動。該官員敦促其他國家對目標個人採取類似措施，令他們在海外開展業務變得更難。

中國會如何反制？

中國國務院參事、中國與全球化智庫創始人王輝耀表示，11月美國大選將至，美國此舉應會在中國被理解為政治驅動，他指出兩國的商業都渴望繼續合作。他說，中國不需要對此作出回應。

歐亞集團報告預料，中國的回應料將強硬但克制，因該實體清單較財政部制裁是力度較小的工具，但中國或會對基本對等的美國個人採取反制措施。

【中美角力】解放軍渤海南海軍演！美改裝商務機零標識抵近偵察（有片）

【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）

責任編輯：林佩怡

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