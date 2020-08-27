▲ 【中印衝突】阿里暫停投資印度影響幾何？或涉3大計劃

中國與印度關係緊張升級之際，路透社引述消息人士透露，阿里巴巴 （9988） 暫停投資印度公司計劃，以應對中印邊境衝突後，兩國商業關係惡化、政治緊張局勢加劇。阿里此舉，或影響在印度3大投資計劃。。

路透社引述兩名消息人士稱，阿里巴巴至少在6個月內不會投入新的資金來擴大在印度投資，集團曾資助數家印度初創企業成長。不過，他們補充集團沒有減少其持股或退出投資的計劃。

Paytm、Zomato與BigBasket

根據追踪私募市場融資的PitchBook提供的數據，自2015年以來，阿里巴巴及其附屬公司阿里資本（Alibaba Capital Partners）、和擬在中港上市的螞蟻集團（Ant Group），已向印度企業投資逾20億美元，並參與了至少18億美元的融資。

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擱置投資可能會放慢阿里在印度投資的部分公司的融資計劃，這些公司包括：

支付平台Paytm

餐廳聚合和食品遞送服務Zomato

電子雜貨商BigBasket

當中Paytm是第三方支付的電子商務公司，總部位於印度諾伊達，母公司為One97 Communications。公開資料顯示，阿里巴巴集團

2015年3月向Paytm投資了5.75億美元。螞蟻金服後續買下25%的One97公司的股份。

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路透又報道，螞蟻集團在IPO文件中表示，印度外國投資規定的變化，導致其對Zomato追加投資的時機「進行進一步評估」。

螞蟻集團已警示：印度外國投資規定正變化

另一方面，印度AP & Partners律師事務所合夥人Arjun Sinha表示，歐洲和美國投資者對填補中國企業留下的空白很感興趣，「不過，達成交易的時間可能略長，因為這是建立新的關係，而不是進一步追加投資」。

早前阿里業績電話會議中，主席兼首席執行官張勇證實將停止印度UC Web瀏覽器及在當地的創新業務，指是因應目前的環境變化調整策略。

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責任編輯：鄧國強

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