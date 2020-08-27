▲ 中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃

中美關係再添緊張。美國軍艦軍機在中國周邊活動更加頻繁，以至擅入解放軍實彈演習區下，解放軍周三（26日）向南海發射多枚東風反艦彈道導彈，包括「航母殺手」東風-21D，展示反介入能力。中國今次同時由不同方向，發射不同型號東風彈道導彈，模擬對同一海上區域目標實施打擊，實戰和針對美國意味異常濃厚。

看點1：導彈型號多

解放軍今次據報同時試射了至少1枚東風-21D，以及東風-26B中程彈道導彈，這兩種導彈都有反艦能力，向美軍展示了中國不只有一種兵器可以打擊航母，而且技術已發展了相當時間，相對成熟。

東風-21D是世界第一款反艦彈道導彈，有「航母殺手」之稱。東風-21D在2015年抗戰勝利70周年閱兵上首次正式亮相，射程估計約有1,800公里，足以覆蓋東海、南海等中國周邊水域，以至日本海，以及菲律賓海大部分海域。

▲ 東風-21D反艦彈道導彈「航母殺手」

東風-26則是核常兼備，可搭載核彈頭或常規彈頭，適用於戰略及戰術打擊的彈道導彈，其4,000公里以上射程使之在坊間有「關島快遞」外號，足以打擊美軍西太平洋支點：關島基地。東風-26B是系列內的最新改進型號。

東風-26也是在2015年閱兵中首次亮相，當時官方描述指出，該導彈能打擊海上大型目標，意味也具備反艦能力。外界自此知道中國已掌握不只一種反艦彈道導彈，而今次很可能是已知的首次同時發射。

▲ 東風-26核常兼備彈道導彈「關島快遞」

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看點2：發射方向多

據悉，今次東風-21D是由華東沿海省份浙江發射，東風-26則從大西北青海省發射，彈頭落入海南島與西沙群島之間預定海域。這試射安排同時展示了解放軍火箭軍的多方位打擊能力，以及兵力部署縱深，美軍要對付並不容易。

美軍航母打擊群作為中國反介入戰略頭號假想敵，雖然有多艘配備神盾系統的巡洋艦、驅逐艦擔任航母貼身護法，但假如同時面對來自多個方向的攻擊，壓力必定更大。神盾系統也從未試過在實戰之中攔截彈道導彈。

與此同時，火箭軍今次同時在中國沿岸及大西北地區發射導彈，美軍如果想先發制人將中國導彈打掉，為美軍航母直逼中國開路，事前必須想清楚能否把導彈打乾淨。

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看點3：高調對海試射

解放軍過去試射反艦彈道導彈，通常都在內陸以至西北荒漠完成，今次消息則明確指出是向南海海域發射，明顯凸出導彈打擊海上目標性質。考慮到這點，加上有多型號導彈從多地發射，今次試射的確極為貼近實戰，對美軍航母打擊群針對性非常之強。

解放軍今次也沒有顧忌美軍軍機不斷在中國周邊收集數據，甚至有「即管看吧」意味。外國社交媒體消息指，導彈試射同一日，美國空軍一架RC-135S偵察機，就從沖繩起飛進入南海空域活動，與中國導彈靶區海域相當接近。

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外電引述美國國防部官員指，中國今次試射了4枚中程彈道導彈，數量比中方向傳媒透露消息多出1倍。報道沒有交代導彈型號。

若今次實際試射了各2枚東風-21D和東風-26B，就再進一步貼近實戰的飽和攻擊手段，可令敵人成功攔截全部導彈成數大減。

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另外，中國去年國慶閱兵展出了東風-17高超音速導彈。這種新型武器理論上可以突破現存任何攔截系統，而東風-17不排除亦有打擊海上大型目標能力。

事實上，中國軍隊並不只火箭軍擁有導彈反艦能力。中國海軍與空軍兵力都能發射反艦巡航導彈，其中鷹擊-12、鷹擊-18等都為超音速反艦導彈，這對使用魚叉亞音速反艦導彈多年的美軍，已經是個挑戰。

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責任編輯：連兆鋒