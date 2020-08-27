【新冠肺炎】回應「試劑瑕疵造成假陽性」 華大基因稱試劑靈敏度高

瑞典公共衛生局近日指控中國華大基因公司製造的新冠肺炎篩檢試劑有瑕疵，造成約3,700人出現「假陽性」結果。對此，華大基因回應稱，因為無症狀感染者通常病毒含量較低，低敏試劑的核酸檢測結果呈陰性，而高敏試劑的核酸檢測結果可能會呈陽性。公司新冠檢測試劑盒準確度較高，目前臨床評價積極。

瑞典稱約3,700人出現假陽性結果

瑞典公共衛生局表示，一批由華大基因製造的新冠病毒檢測套裝出現問題，導致大約3,700人出現假陽性結果。

公共衛生局說，兩間實驗室是在例行品質管制時，發現檢測套裝有問題，民眾是在3月至8月期間，使用有關套裝自我檢測，出現假陽性結果的多數是有輕微症狀或無症狀的人，當局今個星期會聯絡受影響民眾，亦會調整官方確診數字。

26日，華大基因發布了相關情況說明，稱公司高度重視並立刻派出技術專家團隊支持，正與客戶一同核查問題、解決問題。

華大基因指出，所謂的「高陽性檢出率」問題主要是因為無症狀感染者通常病毒含量較低，不同國家和地區在針對無症狀感染者確認及管理規範方面存在差異。

以某些無症狀感染者為例，低敏試劑的核酸檢測結果呈現陰性，而高敏試劑的核酸檢測結果可能會呈現陽性。高靈敏度試劑帶來的高陽性檢出率，針對普通人群為主的疫情防控具有積極意義。

【新冠肺炎疫苗】香港現全球首宗二次感染 內地專家仍信疫苗有效

【新冠肺炎疫苗】內媒專訪金冬雁：我們該降低對疫苗期望

【新冠肺炎】張文宏曝曾打算辭職 恩師讚因「敢講真話」成網紅

華大基因測試盒出問題 瑞典3700人誤判新冠肺炎陽性

回應中還指出，華大基因的新冠病毒檢測試劑盒獲得了中國、歐盟、美國、日本、澳洲、新加坡、加拿大等國家和地區的相關資質及認證，並率先進入WHO EUL（世界衛生組織應急使用清單）。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響