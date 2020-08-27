【中澳緊張】澳洲擬立法審查涉外協議 劍指「一帶一路」項目

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）尋求立法，賦予聯邦政府新的權力，可以否決或廢除州政府與外國政府達成的協議。此舉被認為劍指「一帶一路」項目，恐為中澳緊張關係再添陰霾。

該項《外交關係法案》將於下周提交議會，外交部長有權叫停八個州和領地政府、公立大學，與外國政府之間簽訂的所有協議。路透引述消息人士稱，地方達成的協議若對澳洲外交關係產生不利影響，或者不符合澳洲外交政策，外長將可以取消。

據報該法案涵蓋廣泛領域，涉及教育、衛生、旅遊業等，但不包括商業合作與國有企業。法案目標於年內獲得通過。而正式成為法律後，地方當局和公立大學將須在6個月內告知政府其與外國的所有交易。

▲ 莫里森

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莫里森聲明說，新法律將確保澳洲各級政府的行動，與保護國家利益的努力保持一致。各州和領地與30個國家的至少130項協議，可能會受到新法律的影響。

維多利亞州政府去年簽署了加入「一帶一路」倡議的框架協議。副總理麥科米克（Michael McCormack）周四表示，可能會尋求依據新法律來推翻該計畫。莫里森拒絕透露是否會推翻，但稱簽署這樣的協議或支持「一帶一路」從來都不是政府的政策。維多利亞州州長Daniel Andrews回應稱，目前其注意力不是集中在新法律上，而是應對最近的新冠肺炎疫情。

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責任編輯：林佩怡

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