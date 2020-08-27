▲ 【中美角力】特朗普封殺WeChat 誤傷美國自家企業

特朗普封殺騰訊 （0700） 旗下即時通訊App微信（WeChat）後，一項調查顯示，位於金融中心上海的美國公司表示，WeChat禁令如果適用於在華美企和公民，它們的競爭力和收入將受到嚴重打擊。

上海美國商會（AmCham）表示，在本周對142家美國司法管轄範圍內的企業進行的調查中，88%的受訪企業預計失去作爲溝通工具的WeChat，將對業務産生負面影響。

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美國總統特朗普本月頒布了一項行政令，以國家安全爲由，從9月中開始禁止與WeChat相關的美國交易。特朗普政府還沒有詳細說明受影響的交易類型。

WeChat由中國最大的社交媒體和遊戲公司騰訊控股運營。Sensor Tower的數據顯示，它在美國的下載量相對較小，只有1,900萬，但在中國卻是一個無處不在的平台，提供從遊戲到支付等各種服務。它也被用於與中國以外的個人和企業交流。

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上海美國商會稱，在此次調查中，超過三分之一的受訪企業表示WeChat禁令可能會導致全球收入損失，近5%的企業稱給收入造成的損失可能超過5%。

在中國的美企倘不能用WeChat 失營銷工具

不過，上海美國商會稱，超過70%的受訪企業表示，如果行政命僅限於美國境內的交易，對收入的影響很小或不會產生影響。

88%的受訪企業表示，他們使用WeChat主要是作爲與員工溝通的工具，78%的受訪企業將其用于市場營銷。調查顯示，超過36%的企業與WeChat的母公司騰訊有合作和內容關係。

騰訊在8月12日表示，它不認爲該禁令將適用於WeChat的國內版本微信，這可能會限制禁令對公司的影響。

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責任編輯：鄧國強

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