【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業

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【中美5G角力】中資3招撬牆腳 挖三星晶片專才破美封殺
特朗普封殺騰訊 （0700） 旗下即時通訊App微信（WeChat）後，一項調查顯示，位於金融中心上海的美國公司表示，WeChat禁令如果適用於在華美企和公民，它們的競爭力和收入將受到嚴重打擊。
上海美國商會（AmCham）表示，在本周對142家美國司法管轄範圍內的企業進行的調查中，88%的受訪企業預計失去作爲溝通工具的WeChat，將對業務産生負面影響。
【中美角力】「企業微信」改名「WeCom」 內媒指應對美國封殺令
美國總統特朗普本月頒布了一項行政令，以國家安全爲由，從9月中開始禁止與WeChat相關的美國交易。特朗普政府還沒有詳細說明受影響的交易類型。
WeChat由中國最大的社交媒體和遊戲公司騰訊控股運營。Sensor Tower的數據顯示，它在美國的下載量相對較小，只有1,900萬，但在中國卻是一個無處不在的平台，提供從遊戲到支付等各種服務。它也被用於與中國以外的個人和企業交流。
【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ 美下載量狂飆2倍
上海美國商會稱，在此次調查中，超過三分之一的受訪企業表示WeChat禁令可能會導致全球收入損失，近5%的企業稱給收入造成的損失可能超過5%。
在中國的美企倘不能用WeChat 失營銷工具
不過，上海美國商會稱，超過70%的受訪企業表示，如果行政命僅限於美國境內的交易，對收入的影響很小或不會產生影響。
88%的受訪企業表示，他們使用WeChat主要是作爲與員工溝通的工具，78%的受訪企業將其用于市場營銷。調查顯示，超過36%的企業與WeChat的母公司騰訊有合作和內容關係。
騰訊在8月12日表示，它不認爲該禁令將適用於WeChat的國內版本微信，這可能會限制禁令對公司的影響。
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責任編輯：鄧國強
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