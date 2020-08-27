  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 15:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【封殺tiktok】張一鳴：正制定解決全球問題的方案

經濟脈搏 13:41 2020/08/27

分享：

字節跳動（ByteDance）旗下抖音的海外版TikTok近日深陷困境，字節跳動創辦人張一鳴最新回應稱，公司正在迅速採取行動，尋找解決在全球面臨的問題的辦法，特別是在美國和印度。

張一鳴今日接受內媒訪問時稱，雖不能透露細節，但可以保證，字節跳動正在制定符合用戶、合作夥伴和員工利益的解決方案。

TikTok周一（24日）已就美國總統特朗普的行政命令，起訴美國政府，並宣稱不構成安全威脅。

TikTok全球CEO辭職 僅上任3個月

此外，字節跳動早先確認，字節跳動COO兼TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）已從字節跳動辭職。梅耶爾今年6月1日才加盟TikTok，意即其上任僅3個月就請辭。此前，他在迪士尼工作過20多年，曾任公司高級執行副總裁兼首席戰略官。

梅耶爾在一封內部員工信中提到：「近幾周，宏觀環境突變，公司可能需要因此作出一些調整，我的崗位將會受到影響，對此我思考了一番，我決定離開。」

據了解，Vanessa Pappas將暫代TikTok全球負責人，並繼續帶領TikTok美國團隊。

而隨著TikTok被逼出售美國業務，傳多間科網巨擘都有意競購，字節跳動投資者打算利用以股份轉換形式收購TikTok股權。據外電報道指，字節跳動股東之一的軟銀（Softbank）正商討如何參與TikTok出售美國業務，惟目前尚未得知軟銀與現有競標方的實體合作，還是提出新的競購建議。

報道續指，各家公司目標在本周內提出收購建議，字節跳動及其投資者預計會接到多個出價，字節跳動的主要投資者為跨國私人金融科技公司海納國際（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資（General Atlantic）、紅杉資本（Sequoia），在此次交易中有較大影響力。

此外，谷歌（Google）母企Alphabet亦曾傳有意加入財團收購TikTok。惟谷歌行政總裁Sundar Pichai回應時，否認有計劃收購TikTok。

【中美角力】新華社：TikTok勝訴機會不大  有三大原因

【封殺tiktok】TikTok狀書曝光 指特朗普政府涉7項「罪狀」

【中美角力】趙立堅批美政客患「逢中必反症」 圖置TikTok於死地

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

科技戰 中美關係 印度 張一鳴 收購 美國 Softbank Google Alphabet 字節跳動

上一篇文章

【中國經濟】數字貨幣會否替代第三方支付？中行前行長：不會很快

下一篇文章

【中印衝突】阿里暫停投資印度影響幾何？或涉3大計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平智囊團曝光！中南海一場座談會藏玄機
習近平智囊團曝光！中南海一場座談會藏玄機
【農夫山泉IPO】農夫山泉水「有點甜」？八大水源地或藏玄機
【農夫山泉IPO】農夫山泉水「有點甜」？八大水源地或藏玄機
「中美脫鉤仍很遠」IMF中國前主管：去美元化值關注
「中美脫鉤仍很遠」IMF中國前主管：去美元化值關注
【中美5G角力】中資3招撬牆腳　挖三星晶片專才破美封殺
【中美5G角力】中資3招撬牆腳　挖三星晶片專才破美封殺
台積電跨代計劃首曝光：2納米晶片廠設新竹
台積電跨代計劃首曝光：2納米晶片廠設新竹
【中美角力】新華社：TikTok勝訴機會不大 有三大原因
【中美角力】新華社：TikTok勝訴機會不大 有三大原因