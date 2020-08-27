【封殺tiktok】張一鳴：正制定解決全球問題的方案

字節跳動（ByteDance）旗下抖音的海外版TikTok近日深陷困境，字節跳動創辦人張一鳴最新回應稱，公司正在迅速採取行動，尋找解決在全球面臨的問題的辦法，特別是在美國和印度。

張一鳴今日接受內媒訪問時稱，雖不能透露細節，但可以保證，字節跳動正在制定符合用戶、合作夥伴和員工利益的解決方案。

TikTok周一（24日）已就美國總統特朗普的行政命令，起訴美國政府，並宣稱不構成安全威脅。

TikTok全球CEO辭職 僅上任3個月

此外，字節跳動早先確認，字節跳動COO兼TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）已從字節跳動辭職。梅耶爾今年6月1日才加盟TikTok，意即其上任僅3個月就請辭。此前，他在迪士尼工作過20多年，曾任公司高級執行副總裁兼首席戰略官。

梅耶爾在一封內部員工信中提到：「近幾周，宏觀環境突變，公司可能需要因此作出一些調整，我的崗位將會受到影響，對此我思考了一番，我決定離開。」

據了解，Vanessa Pappas將暫代TikTok全球負責人，並繼續帶領TikTok美國團隊。

而隨著TikTok被逼出售美國業務，傳多間科網巨擘都有意競購，字節跳動投資者打算利用以股份轉換形式收購TikTok股權。據外電報道指，字節跳動股東之一的軟銀（Softbank）正商討如何參與TikTok出售美國業務，惟目前尚未得知軟銀與現有競標方的實體合作，還是提出新的競購建議。

報道續指，各家公司目標在本周內提出收購建議，字節跳動及其投資者預計會接到多個出價，字節跳動的主要投資者為跨國私人金融科技公司海納國際（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資（General Atlantic）、紅杉資本（Sequoia），在此次交易中有較大影響力。

此外，谷歌（Google）母企Alphabet亦曾傳有意加入財團收購TikTok。惟谷歌行政總裁Sundar Pichai回應時，否認有計劃收購TikTok。

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責任編輯：蒯宇澄

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