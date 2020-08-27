【中國經濟】數字貨幣會否替代第三方支付？中行前行長：不會很快

內地繼續推動數字貨幣，部份地區已開展試點，並視情況擴大到其他地區。那麼，數字貨幣會否替代第三方支付？中國銀行前行長、中國互聯網金融業協會區塊鏈研究組組長李禮輝預計，央行數字貨幣將在很長一段時期內和成熟的第三方支付平台並行，成為主要的支付工具，而不會很快產生替代效應。

李禮輝：逐步推廣數字貨幣有前提

商務部近日印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，其中提到在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。

李禮輝周四表示，目前數字貨幣試點範圍仍然相對較小，今年年內或明年年初進一步擴大數字貨幣的試點範圍是有可能的，但能否較快推廣至全國還需要觀察。

他在接受中國日報采訪時並表示，數字貨幣試點可以考慮逐步推廣，前提是保證底層技術和系統平台達到穩定運行的標準，應用場景的設計能夠滿足大眾需求，並且具有一定的市場競爭力。

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至於央行數字貨幣能否替代第三方支付，李禮輝表示，主要取決於它的便捷性、可靠性和安全性，以及運維及使用成本的高低。

「如果經過試點，數字貨幣的應用可以達到一定的規模，之後能否替代第三方支付則是一個市場選擇的過程。」李禮輝稱，預計央行數字貨幣將在很長一段時期內和成熟的第三方支付平台並行，成為主要的支付工具，而不會很快產生替代效應。

責任編輯：尹航

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