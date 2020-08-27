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美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員

國情動向 14:38 2020/08/27

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【中美角力】美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員

美國特朗普政府驅逐中國駐休斯敦總領事館，指控領館從事間諜活動，事件持續發酵。美國傳媒披露更多內幕，稱美國驅逐休斯敦領館前，中國外交官懷疑協助解放軍研究員在美國躲過偵測，而美國下令逐客時，也一同要求中方撤走所有擁有軍方背景的研究員。

《華爾街日報》引述美國官員和文件報道，美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）7月21日，向中國駐美大使崔天凱表示，休斯敦總領事館必須在72小時內撤走時，同時要求美國境內所有中國軍方研究員離境。

據稱，美國指控部分在美國從事生物醫學、人工智能範疇的中國研究生，沒有向移民部門申報他們是解放軍現役人員的身份。報道指，調查目前仍處於初步階段，公開資料甚少，但美國官員表示，這些研究生與中國外交官的互動令美方生疑，繼而採取行動。

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文章稱，其中一條線索在5月出現。特朗普政府當時決定收緊海外研究生簽證限制，聯邦調查局（FBI）開始找一些研究生面談後，中國官員開始安排研究生離開美國，其中一些指示並不符合外交官員與學術研究人員接觸的常規。

美國法院文件稱，在一個個案中，中方據報召喚多名研究生到中國駐華盛頓大使館，指示他們刪除或重護所有電子裝置的資料，因為他們會在機場受到美國官員調查。

在另一個案，中國外交官則被指誤導美國國務院，並前往印第安納州與一名人工智能博士生見面，告訴對方美國政府可能會因為他擁有軍方背景而找上門。FBI指，該研究生申請簽證時沒有申報軍方背景，這在美國構成犯罪。

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美國司法部近日起訴了4名中國研究生，指控他們簽證詐騙，其中兩人不認罪，兩人尚未答辯。

特朗普政府未有交代若以反間諜為由，為何只針對中國休斯敦領館。中國外交部堅持，中方外交人員行為合符他們在美國的身份；中國政府亦否認在美國從事竊取知識產權活動。

美國驅逐中國休斯敦總領事館後，中國亦關閉了美國駐成都總領事館。中國現時在美國華盛頓、紐約、芝加哥、三藩市、洛杉磯仍有使領館，美國則在中國北京、沈陽、上海、廣州、武漢、香港設有使領館。

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責任編輯：連兆鋒

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