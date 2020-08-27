深圳男微信被封後在騰訊用戶接待中心墮樓亡 騰訊回應

內地傳媒報道，深圳一名男子本月15日在南山區科技園嘉達研發大樓墮樓身亡。死者哥哥表示，弟弟因微信被封號影響做生意，無法正常收款，多次申訴無果後，從騰訊用戶接待中心所在的大樓墮樓身亡。

墮樓男子21歲，其兄長稱弟弟因微信封號，想找騰訊要個理由，但一直沒有得到回覆，都是機器人自動回覆，到騰訊後又找不到人。

無法收款影響生意 申訴無果

傳媒引述騰訊公關人員回應稱，當天非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心，當天未對外服務，騰訊公司員工未與墜樓者有過交流接觸。

該騰訊公關人員又稱，墮樓者的社交賬號於8月12日被人舉報色情騷擾，平台根據用戶舉報證據和網絡平台管理規範，予以72小時短期封號，於8月15日到期後用戶即可自助解封，該信息在登錄頁面已有明確提示。

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家屬稱收到騰訊15萬元

騰訊方面已將用戶相關違規信息提交給公安機關。另公安機關調查，墮樓者係屬於自殺。

據報，警方介入調查後，經過4次調解，騰訊與死者家屬簽下承諾書，出於人道主義賠款15萬元。墮樓男子兄長稱，他此已和騰訊方面簽了承諾書，也收到15萬元。但隨後他在弟弟手機中發現了一些影片，認為此事或還沒有完全還原真相，他已提交影片，等待警方的答覆，但未透露影片內容。

事件引起網民議論，有網民認為，騰訊應開展線下開展門店服務，若什麼都用機器人處理，容易引發各種矛盾，系統亂封號都投訴無門。不少人亦批評，微信的「客服」難用，關鍵時刻找不到真人，只能和機器人一輪一輪解釋，體驗非常不好。

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責任編輯：林佩怡

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