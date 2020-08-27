【中美晶片戰】自力更生路漫長？中國去年仍進口2.3萬億元晶片

▲ 【中美晶片戰】自力更新路漫長？中國去年仍進口2.3萬億元晶片

美國加碼切斷華為的晶片（內地稱芯片）供應源，中國官方表示，要在晶片產業自力更生，國務院擬定目標，2025年的中國晶片自給率要達70％；但有業者指，中國今年進口晶片貨值將連續第3年破3000億美元、 折合逾2.3萬億港元，晶片自給自足之路恐漫長。

中國半導體行業協會副理事長魏少軍周三（26日）在南京舉行的2020年世界半導體大會表示，當前中國高階晶片的對外依賴程度仍很高，中低階晶片正在提升國內替代能力。

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他說，2013年以後，中國的晶片進口額超過了2000億美元。2018年超過3000億美元，到2019年仍為3000億美元。「如果今年沒有任何異常情況發生，它仍將是3000億美元或更多」。

連續3年 晶片進口貨值逾3000億美元

事實上，內地媒體報道，上半年中國進口積體電路年增12.2%，至1546億美元。因中國較快走出疫情衝擊，疫情期間，全球半導體增長幾乎全由中國推動。

美國商務部8月17日宣布升級對華為管制，只要採用美國技術及軟件的晶片，都需要經過美國政府許可，才能出貨給華為。中國已投入數十億美元，試圖加快國內晶片產業的發展，期待若干年期後可實現自供自足。

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此外，路透社日前報導，美國正考慮對半導體生產設備和工具祭出新的出口限制，以防生產設備技術為對手國家所用；雖沒點名，但矛頭直指中國。

魏少軍在會上也強調，要理性看待產業情況，半導體供應鏈不可能出現「一個世界、兩套系統」，半導體行業本質上是全球性的，脫勾可能會對全體行業造成傷害。

國務院近日公布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，其中提及中國芯片自給率要從2019年約三成的水平，在2025年提高到70%。

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責任編輯：鄧國強

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