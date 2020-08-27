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【中美角力】美國制裁涉南海中企 商務部研究院：中國迴避態度已不管用

國情動向 15:50 2020/08/27

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中美關係持續緊張，美國周三（26日）宣布，就南海問題將24間中國企業列入實體清單，原因是這些企業幫助中國軍方在南海修建人工島；另相關個人將面臨簽證限制。有中國專家表示，此舉反映美國對中國全方位施壓，且未見轉圜跡象。而中國迴避態度已不管用，要為未來做好各種預判應對。

《環球時報》報道，中國南海研究院副研究員陳相秒表示，美國除直接軍事衝突或熱戰外，正通過外交、輿論、經貿等各種手段對中國全方位施壓，希望以此迫使中國停止維護或推進自身利益的行為，而目前這一趨勢還看不到轉圜的跡象。

迫地區國家選邊難實現

他稱，從美國國務院表示將改變對南海問題立場，到制裁24間中國企業，認為美國目的非常明確，是希望攪動地區緊張局勢，尤其迫使菲律賓、越南等國家「選邊站隊」，成為美國對抗中國的棋子。但他認為這很難實現。

陳相秒解釋，無論菲律賓、馬來西亞，還是越南，哪怕和美國關係較為密切的國家，目前也沒有單方面靠攏美國的跡象。因為過於明確選邊，對這些國家而言是非常危險的行為，一旦選錯將給它們帶來極大損失。他分析，地區國家或將盡可能採取「不捲入」的「旁觀者」態度。

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商務部研究院國際市場研究所副所長白明則表示，美國最新一輪制裁及其最近一系列動作表明，中國採取迴避的態度已不管用。他建議，中國應為未來各種情況的發生做好預判，包括中企企業如何生存，如何保護企業在海外的合法權益等。

中國外交部曾多次表示，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施完全正常，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。

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責任編輯：林佩怡

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