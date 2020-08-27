TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權

TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）上任僅3個月就突然宣布辭職，投下震撼彈。內媒更引述消息人士報道，梅耶爾離職背後，TikTok母企字節跳動創辦人兼CEO張一鳴在董事會恐更孤立無助，或失去TikTok控制權。

《新浪科技》報道，字節跳動正面對內憂外患，此前遭遇美國政府強勢封殺，逼迫出售TikTok美國業務，前景難言樂觀。如今後方大本營又突然起火，董事會內部不斷顯現裂痕，「張一鳴似乎正在內外施壓下，逐漸失去對TikTok的控制權」。

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▲ 內媒引述消息人士報道，TikTok母企字節跳動創辦人兼CEO張一鳴似乎正在內外施壓下，逐漸失去對TikTok的控制權。

冀帶領TikTok度過難關

報道引述一位了解字節跳動高層的內幕人士透露，剛請辭的TikTok全球CEO梅耶爾，原本是字節跳動的美國機構投資者引薦給張一鳴的。當時TikTok正面臨美國外國投資委員會（CFIUS）審查，張一鳴迫切希望找到一位在美國有知名度的職業經理人，充當公司對外代言人，與美國政府打交道，幫助TikTok度過難關。

梅耶爾在迪士尼內部有「巴斯光年」之稱，作風強硬又兼具冒險精神，一度還被視為迪士尼CEO的接班人。在迪士尼效力20多年間，輔助迪士尼CEO完成四大收購案，打造出「內容為王」的迪士尼娛樂帝國。此外，梅耶爾在資本領域和政府關係都長袖善舞，人脈甚廣，善於搞定難題。

是否分拆全球業務現分歧

但梅耶爾並未能完成張一鳴交給他的使命，挽救TikTok美國被迫出售的命運。而張一鳴面對的壓力不僅來自美國政府，還有三心二意的美國投資者。該名內幕人士透露，作為美國資本帶來的美國高管，梅耶爾在董事會紛爭中，堅定站在美國資本一邊，讓張一鳴更孤立無助。

報道指，在最關鍵的過去兩個月，美國政府對TikTok的封殺意圖逐漸明朗，梅耶爾不再公開駁斥美國對TikTok的「莫須有」指責，開始建議分拆字節跳動的全球業務，並且和美國投資者背着張一鳴策劃，希望由自己來主導分拆之後的全球業務。

梅耶爾贊成跟美國政府和解，可拆分TikTok美國甚至全球業務，以避免TikTok被封禁。但張一鳴想盡量探索有否機會保持全球業務的完整性。 知情人士稱，梅耶爾認為盡快滿足美國政府的要求以避免制裁，對TikTok最為有利。

來自美國投資者的施壓

拋棄張一鳴的，還有字節跳動的美國投資者。報道援引公開資料顯示，字節跳動的海外資本包括SIG、老虎基金、GA（泛大西洋資本）、紅杉資本等。據透露，這些董事會成員和優先股的股東均擁有否決權，而且字節跳動的債權人也有權否決公司的重大事項。「如果張一鳴和管理團隊的決策損害股東利益，股東可以召集董事會罷免張一鳴，甚至提起訴訟。」

「在遭受美國政府打壓的時候，這些老牌基金顯然考慮的是如何保全自己的利益。」報道指，他們開始集體施壓張一鳴為TikTok業務引入戰略投資者，甚至出售TikTok美國的控股股權，但遭張一鳴堅決抵制，雙方甚至出現過激烈紛爭。據知情人士透露，在這一系列內部施壓中，梅耶爾都站在美國資本的一邊。

報道最後總結，梅耶爾的突然離職，更像是資本對張一鳴的又一次施壓，讓他在董事會更加孤立無助。TikTok美國業務，在美國政府的赤裸封殺下，是肯定要出售的；而現在張一鳴的更大挑戰，則是如何保護越來越危險的TikTok全球業務。

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責任編輯：馬佩君

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