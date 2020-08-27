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新冠肺炎二次感染惹憂慮   鍾南山強調屬個別現象

經濟脈搏 15:53 2020/08/27

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繼香港之後，比利時和荷蘭都出現新型冠狀肺炎患者二次感染的病例，引起民眾憂慮。中國疾控專家鍾南山為回應強調，這僅屬是「個別現象」，無需過於擔心，以免造成新冠患者的歧視與心理創傷。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系研究團隊日前表示，發現一名33歲的香港男性在首次確診4個半月後再度感染新冠病毒。研究人員稱，案例顯示新冠病毒疾病無終身免疫，患者可能會在康復後再度感染，群體免疫的措施也可能無用。

呼籲不需要大肆宣傳以免造成歧視

據《羊城晚報》報道，鍾南山今日（27日）在廣州醫科大學附屬第一醫院病患出院儀式上表示，不要對目前報告的二次感染病例過於擔心，到目前為止，從醫學角度來看是很個別的現象，不需要大肆宣傳。

他認為，過於大肆宣傳，容易使社會對病人投以異樣眼光，造成患者的歧視與心理創傷，不利康復，「心理救治很重要」。

二次感染的病例在社會上引起討論，中國衛生專家對此多呈保留態度，認為還要進一步釐清。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周二（25日）在微博上指出，此次港大微生物系測序證實，與此前感染病毒株存在差異，因此是「再感染」，而非一般意義上的「復陽」。

張文宏認為，「再感染」關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗保護的時間和重覆接種疫苗的間歇時間。這次四個月後就發生再感染，還是屬於個例，這個問題應該在更大的感染後人群中觀察。如果「再感染」成立，那在新冠高發和流行地區，再感染會成為常態。

但他也表示，目前還不需要過於緊張，歷史上常見的其他冠狀病毒感染後，免疫時間都遠遠超過四個月。

責任編輯：蒯宇澄

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