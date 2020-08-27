【中美南海角力】京：美「非法制裁」粗暴干涉內政 將採取堅定措施維權

中美南海角力升溫。美國周三（26日）宣布將24間中國企業列入實體清單，原因是涉及幫助中國軍方在南海修建人工島等，又將限制相關個人簽證。在北京，外交部發言人趙立堅批評，美方「非法制裁」毫無道理，粗暴干涉中國內政，中方將採取堅定措施，維護企業個人的合法權益。

趙立堅今日（27日）在外交部例行記者會上稱，中方在本國領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事，與軍事化無關。而中方企業和個人參與本國建設活動，合理合法，無可厚非。

▲ 趙立堅

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【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）

他指出，中方企業和個人參與本國相關建設，而對其「非法制裁」毫無道理，斥美方此舉粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際相關準則，完全是霸道邏輯，強權政治。

他說，中方對此堅決反對，並敦促美方糾正錯誤，立即停止干涉中國內政。中國將採取堅定措施，堅決維護本國企業和個人的合法權益。

國防部： 不隨美起舞 不任美胡來

另外，國防部新聞發言人吳謙今日表示， 當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面。一段時間以來，美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。 中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來，採取有力舉措堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

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責任編輯：林佩怡

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