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【新冠肺炎】美國大選前本是旺季 中國的特朗普蠟像廠商卻遇挫

社會熱點 16:22 2020/08/27

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美國2020大選即將到來，這本是上海一間蠟像公司的銷售旺季。上一次大選時，這間公司生產的特朗普蠟像複製品一度非常火爆，但今年因為新冠肺炎疫情，公司經理說今年的銷量大幅下滑，很多訂單已經取消或停止。

業務規模已降至之前的三分二

據路透社報道，上海一間蠟像公司的經理曾先生表示，今年他們公司的特朗普蠟像訂單本應該在兩位數以上的增長。但疫情的傳播終止了新的訂單，並阻止了包括往返美國在內的海外旅行。

曾先生說，旅遊景點、娛樂場所，以及名人故居現在都暫未開放，「他們原本訂下的產品只能暫放在我們這裡。」而且因為疫情，「他們沒復工，我們就無法獲得新訂單」。

他還表示，在2019年的時候，該公司向客戶交付了多達700件蠟像，其中約有三分一銷往海外。而目前公司的業務規模已降至之前的三分二。

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曾先生又說，製作這種蠟像最難的部分是面部，設計和雕刻可能需要一個月的時間。該公司還聘請專家制作蠟像的頭发和衣服。從開始到結束，要做好一個蠟像可能要花費三個月的時間。

責任編輯：尹航

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