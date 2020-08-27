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【中美角力】趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）

經濟脈搏 17:51 2020/08/27

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中美科技戰白熱化，美國總統特朗普早前下令封殺騰訊 （0700） 旗下即時通訊軟件微信（WeChat）。中國外交部發言人趙立堅今天（27日）以強烈措詞，再回應美方今次舉動，直指這是特朗普政府的「海盜行為」，並強調許多中國人都已表明，「美國如果禁微信，蘋果手機可以不用」。

趙立堅在例行記者會上答問說，「美國一些政客眼裏所謂國家安全不過是美式雙標的代名詞，他們打著國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業美方的海盜行爲，已對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害，必將遭到國際社會的反對和抵制」。

【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業

他更指出：

很多中國人表示如果美國真的禁用了微信，那麽蘋果手機我們也可以不用了。

特朗普香港時間8月7日簽署行政命令，將在45日後、即9月20日禁止於美國司法管轄權內企業，與TikTok母公司字節跳動（ByteDance），以及微信母公司騰訊進行任何交易。這意味，最多中國人使用的微信，很可能要撤出美國市場。

此前已有不少分析指，美國一旦封殺微信，蘋果將會面臨營業損失；其中，由於蘋果iPhone及平板電腦iPad等不能下載微信，有內地用戶聲言會放棄使用蘋果電子產品。

稍早前民調：內地戶用指iPhone沒微信　要換手機

事實上，新浪民調更反映，逾9成回覆的中國消費者直言，如 iPhone沒有微信WeChat，他們會換手機。

【中美角力】特朗普傳「特事特辦」　准美企在中國繼續用微信

【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓

但特朗普對此卻不以為然，他日前出席一場合時回應「禁微信iPhone重傷」論時，稱「隨便（Whatever）」；然後補充說，他的首要任務是「為我們國家安全做出好事（good in terms of the security of our country）」。 

而上海美國商會（AmCham）表示，在本周對142家美國司法管轄範圍內的企業進行的調查中，88%的受訪企業預計失去作爲溝通工具的WeChat，將對業務產生負面影響。

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【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

責任編輯：鄧國強

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