【中美角力】趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）

中美科技戰白熱化,美國總統特朗普早前下令封殺騰訊 (0700) 旗下即時通訊軟件微信(WeChat)。中國外交部發言人趙立堅今天(27日)以強烈措詞,再回應美方今次舉動,直指這是特朗普政府的「海盜行為」,並強調許多中國人都已表明,「美國如果禁微信,蘋果手機可以不用」。

趙立堅在例行記者會上答問說,「美國一些政客眼裏所謂國家安全不過是美式雙標的代名詞,他們打著國家安全的幌子,濫用國家力量,無理打壓非美國企業美方的海盜行爲,已對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害,必將遭到國際社會的反對和抵制」。

他更指出:

很多中國人表示如果美國真的禁用了微信,那麽蘋果手機我們也可以不用了。

特朗普香港時間8月7日簽署行政命令,將在45日後、即9月20日禁止於美國司法管轄權內企業,與TikTok母公司字節跳動(ByteDance),以及微信母公司騰訊進行任何交易。這意味,最多中國人使用的微信,很可能要撤出美國市場。

此前已有不少分析指,美國一旦封殺微信,蘋果將會面臨營業損失;其中,由於蘋果iPhone及平板電腦iPad等不能下載微信,有內地用戶聲言會放棄使用蘋果電子產品。

事實上,新浪民調更反映,逾9成回覆的中國消費者直言,如 iPhone沒有微信WeChat,他們會換手機。

但特朗普對此卻不以為然,他日前出席一場合時回應「禁微信iPhone重傷」論時,稱「隨便(Whatever)」;然後補充說,他的首要任務是「為我們國家安全做出好事(good in terms of the security of our country)」。

而上海美國商會(AmCham)表示,在本周對142家美國司法管轄範圍內的企業進行的調查中,88%的受訪企業預計失去作爲溝通工具的WeChat,將對業務產生負面影響。

